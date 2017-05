Brooks y Nedovic se reservan

El parte de guerra en el Unicaja es extenso. Se lo tomaba con normalidad Joan Plaza, que decía no recordar "ningún play off en mi vida donde los jugadores no tengan golpes ni lleguen cansados", pero para la visita al Real Madrid hay una buena terna de tocados. Los primeros, Jeff Brooks y Nemanja Nedovic, que no trabajaron en la sesión de ayer aludiendo a molestias en el tobillo. Tampoco lo hizo Dejan Musli, aún con fiebre.

El pronóstico de Brooks es el más reservado de los dos y es duda para mañana (20:30). El ala-pívot cajista sufre un esguince en el tobillo derecho, producido al caer tras lanzar a canasta. Se retiró a vestuarios dolido antes de regresar para jugar algunos minutos renqueante ante el Tenerife. Por su parte, el serbio notó molestias leves relacionadas con la fea caída con Kirksay, en la que le pitaron técnica por flopping, y prefirió reservar su castigada articulación.