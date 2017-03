Brooks tiene un esguince de tobillo pero espera jugar el miércoles en Múnich

El reverso negativo de la victoria del Unicaja en la pista del Bilbao Básket fue la lesión de Jeff Brooks, uno de los jugadores más sólidos de Joan Plaza. En el minuto 7 del partido, se dobló el tobillo derecho en la pelea por el rebote. Se retiró por su propio pie, pero ya no volvió a jugar en el resto del partido.

"Brooks está lesionado", era la explicación de Plaza tras el partido: "Aún es pronto para ver si puede jugar el miércoles, pero no es la mejor noticia. Tiene ganas y me ha dicho en el vestuario 'tranquilo, coach, pero jugaré el miércoles como sea'. No sé si podrá la ilusión o el dolor".

Brooks pasará pruebas en Málaga cuando regrese la expedición cajista a Bilbao y se podrá conocer con mayor alcance si puede jugar o no en Múnich. No obstante, las noticias parecen tranquilizadoras. Pareció más grave en el momento.