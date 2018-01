Brooks, duda para Kaunas y Barcelona

Volvía el Unicaja al tajo y el regreso vino de la mano de una lesión de Jeff Brooks. En una jugada fortuita del entrenamiento, el italoamericano se hizo un esguince del ligamento lateral interno del tobillo derecho. No se le descarta para los compromisos de esta semana ante Zalgiris y Barcelona, aunque dependerá de su evolución.

Desde que está en Málaga dicen los números que Brooks es físicamente uno de los jugadores más fiables de la plantilla verde. El curso anterior se perdió cuatro -dos de ACB y los mismos de Eurocup- en una campaña que se fue más allá de los 60 partidos. En el presente, solo una gastroenteritis le alejó de ir a El Pireo al comienzo de la Euroliga.

No obstante, el ala-pívot tiene un curriculum extenso de dolencias en sus tobillos, que afectan a ambos por partes iguales. Se dañó el derecho en Bilbao, aunque forzó y llegó a Múnich para el tercer partido del play off de cuartos de final de la Eurocup. Lo propio le sucedió con el izquierdo en el tercer partido del play off con Tenerife y no se ausentó en las semifinales con el Real Madrid. Ya en esta temporada, un edema óseo en el mismo tobillo que se produjo ante el Joventut no le impidió rendir con garantías ante Baskonia y Zaragoza, con poco descanso entre dos choques. Hechos que invitan a la esperanza y que hablan bien del umbral de sacrificio de Jeff Brooks.