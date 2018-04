Brooks, duda por la rodilla

Con la recuperación de Shermadini y Soluade en marcha, uno por la fractura en su dedo del pie y otro por una microrrotura fibrilar, ayer hubo un pequeño percance en la sesión que celebró el equipo malagueño tras el partido en Santiago y el descanso del jueves. Jeff Brooks sufrió un golpe en su rodilla derecha.

En principio no revestía importancia, pero el dolor fue en aumento y fue trasladado al Hospital Quirón para realizarle pruebas que dejaran más tranquilos. No se observó ninguna dolencia grave, pero en cualquier caso se le considera duda para el partido de mañana. "Una contusión en la rodilla derecha", fue el parte ofrecido por el club. En función de cómo evolucione dependerá su utilización o no. Se ha perdido pocos partidos Jeff Brooks en su etapa en Málaga y ha jugado no pocas veces con dolores fuertes para ayudar al equipo.

En el caso de que Brooks no pudiera jugar mañana debería ganar más peso en la rotación Livio Jean-Charles, que no está teniendo demasiado protagonismo varias semanas después de su llegada a Málaga.