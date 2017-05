Brooks, otro frente optimista

El pasado mes de julio, el Unicaja tenía prácticamente cerrado el fichaje de Milko Bjelica. Se habían intercambiado ya los contratos para las respectivas firmas. El experimentado interior serbio cumplía algunas de las cualidades que demandaba Joan Plaza, pero no todas. Y en ese interim apareció la opción de fichar al italoamericano Jeff Brooks, que venía de jugar en Saratov (Rusia). Y el técnico cajista prefirió, en connivencia con la dirección deportiva, optar por Brooks.

Ha salido muy bien la opción del jugador con pasaporte italiano, que de hecho entra en los planes de Ettore Messina para el Europeo próximo. Ha dado un gran rendimiento en los partidos importantes, su icónica foto del tapón a Rafa Martínez es la imagen de juego del título de la Eurocup y, evidentemente, el Unicaja quiere contar con él. Se negocia desde después de la Copa, cuando Joan Plaza dio ya su plácet a la continuidad. No está cercano el acuerdo, pero hay buena sintonía. Hay trabajosos temas de impuestos que hacen variar las cantidades. Pero Brooks, después de un año frío en Saratov, está encantado en Málaga y ésa es una baza importante. No obstante, su rendimiento no ha pasado desapercibido.