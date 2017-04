Brooks, la icónica foto en el nombre de Ali

La final dejó muchas imágenes de alegría, de celebración. Para llenar varios álbumes. Pero de las de juego ninguna como que captó Mariano Pozo, el eterno fotógrafo del Unicaja, en el tapón de Jeff Brooks sobre Rafa Martínez. Era un momento decisivo del partido. Tiraba el irascible Martínez para empatar el partido a poco más de 15 segundos. Pero Brooks voló antes de que el escolta de Santpedor frenara la carrera de Nedovic hacia la sentencia y calentara aún más el partido.

Brooks estaba feliz el día después del partido. Se acordaba de Louisville, la ciudad que le vio nacer. Le quería la universidad de su ciudad, con el mítico Rick Pitino al frente, pero él prefirió marcharse a Pennsylvania. "Vivía con mucha familia, allí sigue toda. Pero necesitaba que debía forjar mi camino, salir de mi entorno. Y ser una persona madura. Y creo que me sirvió", reflexionaba Brooks, que en el balcón tenía un grito de guerra con particular pronunciación. "Málaga no se rinde", repetía cuando se le ponía un micrófono por delante al nativo de Louisville, la ciudad donde nació Muhammad Ali. "Es una inspiración para todos nosotros. Lo es para todos los americanos, pues más aún para los de Louisville. Es nuestra ciudad y su ejemplo e inspiración siempre está presente en nosotros", afirma Brooks, que ha ido ganando importancia conforme pasaba la temporada. Le costó amoldarse a la filosofía de Plaza, pero se ha revelado como un jugador con corazón y competitivo. En el cómputo global de partidos decisivos de play off de Eurocup y la Copa del Rey optaría el MVP del equipo malagueño.

Se recoge una opción en su contrato para continuar la próxima temporada. Sus agentes, Paco López y Álvaro Tor, estuvieron en Valencia con su jugador. Ya saben que el Unicaja quiere seguir con él. Y él, encantado después de un año difícil en Rusia.