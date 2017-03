Brooks, presto a infiltrarse

Jeff Brooks ha sido pieza clave en la mejora del Unicaja. Ofrece soluciones en ataque, ayuda en el rebote y ofrece capacidad atlética. Pero el esguince de tobillo que se produjo en Bilbao hace que se dude, si no de su participación esta noche, del rendimiento que pueda ofrecer. "No está muy bien. Confío extraordinariamente en las manos de nuestros fisios. Lo sabremos sobre la marcha. Es dócil y presto a recibir algo para que le dé algo para paliar dolor y pueda jugar aunque al 50%", decía Plaza. Brooks ya ha dicho a los doctores que carguen en el botiquín la infiltración.

En Bilbao Suárez jugó los más de 30 minutos que no pudo actuar Brooks. Igual necesita algún relevo de calidad durante unos minutos si el de Louisville no puede ayudar. Y como opción emerge Dani Díez, que completó en Miribilla una de las mejores actuaciones con la camiseta del Unicaja, con su récord anotador (17 puntos). La capacidad reboteadora de Díez es un plus ante el equipo que más rechaces captura de la competición. Por eso tenerle de tres puede ayudar a fortificar esa faceta, pero en caso de necesidad puede echar una mano ante algún jugador más poderoso e interior.