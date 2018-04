Brooks sigue sin entrenarse y será duda hasta el final

El Unicaja se ejercitó ayer y volverá a hacerlo esta mañana para dar los últimos pespuntes a la preparación del encuentro que le medirá esta tarde al Barcelona. Sigue sin trabajar Jeff Brooks con el resto del grupo. El golpe que se dio en su rodilla derecha le obligó a pasar unas pruebas para descartar algo serio. No salió nada raro, pero la contusión fue fuerte. Ayer se sentía mejor el jugador italoamericano, pero no lo suficiente para trabajar. Se confía en que finalmente juegue. En el caso de que no, Livio Jean-Charles dispondría de más minutos e Ignacio Rosa entraría en la convocatoria.

Tampoco pudo entrenarse ayer Morayo Soluade. El exterior inglés, que ha salido de la rotación totalmente en el último mes, pasó la noche con diarrea y vómitos y acudió al Hospital Quirón para que le pusieran suero y recuperarse mejor. En cualquier caso, no está inscrito en la ACB y no puede jugar ya salvo que haya cambios. Y con el regreso de Shermadini en perspectiva, lo normal es que no juegue más esta temporada salvo no deseada plaga de lesiones.

En el Barcelona, mientras, siguen lesionados Rakim Sanders, Kevin Séraphin y Marc Garcia. Son bajas de larga duración y el club sigue en el mercado con la posibilidad de cerrar algún fichaje antes del play off.