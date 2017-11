"Busco espacios y tiro, nadie ha hecho eso"

El paso de Nemanja Nedovic por Málaga ha elevado al jugador a un estadío superior sobre la pista, pero también fuera de ella. El que ahora da la cara es un tipo con más poso y más analítico. Sostiene un discurso del líder que es.

Un bloqueo en Guipúzcoa, que él considera intencionado, lo alejó de las pistas varios choques. Regresó ante el CSKA -solo disputó cinco minutos-, aunque se le vio con el pie cambiado aún. "Los dos hombros están mucho mejor. El hombro del verano aún duele un poquito, pero es normal porque está un poco más inflamado", reconocía el jugador, que ya es uno más en los entrenamientos, a Cope Málaga.

Nuestro problema más importante es el ataque, hay que ser más agresivos y lanzar con confianza

Le costó volver porque la articulación maltrecha es vital en la practica del baloncesto. "Es una lesión complicada que molesta mucho con el bote, con el tiro y con cada contacto... No puedo llorar, tengo que trabajar y reforzar ese hombro", explicaba mientras admitía que su tipo de juego también anda en su contra en la recuperación: "Juego con mucho contacto, busco espacios pequeños y es muy importante estar recuperado".

Su ausencia dejó una retahíla de derrotas en los que se buscaron las causas. El balcánico lo tiene claro. "La defensa es buena, aunque se puede mejorar. Nuestro problema más importante es el ataque, hay que ser más agresivos y tirar con confianza. Hay que recuperar eso y entrar en una buena racha porque todos estamos cansados de derrotas. No se nos ha olvidado jugar al baloncesto".

Reconoció abiertamente que el equipo le ha echado de menos. "Soy muy agresivo cada vez que entro en el campo. Estoy buscando espacios para buscar compañeros y también tiro, el equipo se ha acostumbrado a eso y se ha visto que cuando no juego nadie ha hecho lo que hago yo. Han faltado mis puntos y mis asistencias y espero que mejoremos", dijo implorando una respuesta del resto: "No solo conmigo, si falta Sasu Salin o Ray McCallum el resto tiene que dar un paso adelante".

Precisamente esta situación ha hecho que el club no vea con malos ojos algún refuerzo, algo que a Nedovic no le parece necesario. "Creo que estamos muy bien cubiertos en cada posición, confío en mis compañeros".

No pudo acudir a las ventanas con Serbia. "Fue raro. Me duele mucho porque no puedo ayudar a mi país, pero es así y tenemos que aceptarlo. Quizá en febrero podamos hacerlo", remató el 16.