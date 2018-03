Búsqueda complicada

El Unicaja ha intensificado la búsqueda de un refuerzo para el juego interior. Preocupan tanto los problemas físicos de Shermadini y Augustine como el cansancio arrastrado por los dos hombres grandes. Es también un tanto preventivo el rastreo para evitar que dos jugadores claves se caigan físicamente para el tramo más importante de la temporada, que no deja de ser el play off por el título.

La secretaría técnica, encabezada por Carlos Jiménez, como es su deber, estudia el mercado. Sucede que es una coyuntura difícil. Más adelante sí habrá más opciones cuando los equipos se vayan quedando sin opciones de play off. "Lo interesante ahora cuesta dinero", dice un agente metido en el mercado de lleno. Hay opciones, pero todas tienen un pero. Falta de continuidad, caro, petición de un año extra. Las que se han explorado no convencen plenamente. Además, Shermadini vuelve a probarse hoy. Después de que las pruebas de radiografía y gammagrafía hayan salido negativos, hará hoy con Boni Ndong varias pruebas de esfuerzo. Ha mermado la inflamación en su pie y ha bajado el dolor.

Antes de partir, eso sí, Joan Plaza mandó un mensaje claro. Fue más contundente que nunca a la hora de reclamar un fichaje. Recordó que hay un hueco (y un sueldo) liberado tras la marcha de Musli, con el que el técnico no contaba. Pero admitió los citados condicionantes. "Sólo hay tres equipos que no han fichado a nadie durante la temporada, tres en España y cuatro en Europa", contextualizó el técnico catalán sobre la situación del mercado: "Pienso internamente que es una gran señal. No haber hecho cinco o seis cambios, de delegados, de directores técnicos como en otros sitios, es muy importante, de valorar, es la hostia para mí. Pero creo que sí algo se puede mejorar. Hay que ver las condiciones de que sea americano o no , que conozca la liga española... Carlos [Jiménez, secretario técnico] está en ello. Estamos pendientes, Carlos está trabajando en todas las plazas. Debería ser un hombre interior".

"Esto no es una carta de menú que escoges, el mercado te limita muchísimo. No vas al supermercado a coger el zumo de naranja", incidió Joan Plaza: "Algunos son muy caros, otros te piden años posteriores, otros condicionantes muy difíciles de cumplir... Es difícil fichar, te piden buyout, te piden compromiso para el año que viene. Un 4.5, un 5 puro... No estamos en condiciones de elegir. A partir de eso, el club decidirá. Tanto Shermadini como Augustine son dos soldados. Quieren entrenar con dolor...".