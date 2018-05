Buva se va al enemigo

El Unicaja tanteó varias opciones antes de que llegara el fichaje de Livio Jean-Charles para relevar a Giorgi Shermadini por su lesión. El georgiano está precisamente en la antesala de volver. Una de ellas fue el jugador que ha fichado ahora Valencia Básket hasta final de temporada, el croata Ivan Buva.

Buva, pívot de 2.08 metros y 26 años, militaba en el Istanbul BBSK, donde ha llamado la atención por sus grandes números. Llegó allí tras una buena temporada en el Bilbao Básket. En Turquía estaba firmando ahora 18 puntos por encuentro. Cuando el Unicaja preguntó la disponibilidad de Buva, la respuesta es que había que pagar una rescisión de contrato que escapaba de lo que tenía el Unicaja presupuestado. No se pretendía un jugador para largo plazo, sino para remendar un roto temporada. Gustaba el croata, que contaba con el plus de conocer la Liga Endesa, pero no a cualquier precio.

Ahora, Buva llega para reforzar al principal rival del Unicaja de aquí al final de temporada para conquistar esa plaza de Euroliga tan anhelada por los dos conjuntos. Los problemas físicos de Tibor Pleiss y de Latavious Willimas han hecho al conjunto levantino salir al mercado y ahí han encontrado al croata como elemento interesante.