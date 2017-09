El CSD cita a los grandes

La reunión del miércoles en Barcelona entre las cabezas visibles del equipo azulgrana, Real Madrid, Baskonia y Unicaja ha provocado movimientos en el baloncesto español. Hay muchos temas en el candelero y los grandes del baloncesto español quieren establecer líneas comunes de actuación.

La situación de vacío en la ACB con la ya anunciada marcha de Francesc Roca de la presidencia es un tema que preocupa. Se habló el miércoles del que la escisión de la ACB y la creación de una competición nueva fue el tema esencial y lo cierto es que no es un asunto novedoso porque ya se trabaja en ese planteamiento desde mayo, cuando aumentaron las fricciones entre los dos bandos en los que se divide ahora mismo los clubes de la competición.

En esta situación, como publicó AS, José Ramón Lete convocó a los cinco de la Euroliga a una reunión para este lunes en la sede del Consejo Superior de Deportes. El presidente del CSD trata de reconducir una situación enquistada y que se prolonga ya durante demasiado tiempo. Desde Cluj, donde hoy debuta la selección española, Jorge Garabajosa, presidente de la FEB, dijo que "no voy a meterme si hacen bien o hacen mal los clubes, cada uno es responsable de lo que hace y para eso están los cargos que ostentan. Pero como Federación no puedo estar de acuerdo en que cuatro clubes se reúnan. Por lo que peleo y por lo que pelea la FEB es por un convenio de coordinación entre la ACB y la FEB. Más que para entablar esa paz, porque no estamos en guerra, sí para que haya paz institucional".