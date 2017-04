Cabezas ya posa con Berni

La ACB no sólo está apretada por arriba; en la zona baja hay una batalla tremenda por eludir el descenso. En ella está inmerso el Betis Energía Plus, actualmente en la segunda plaza de relegación. Para intentar echar un cable está Carlos Cabezas, que ayer fue presentado por Berni Rodríguez, otrora socio del base en el Carpena y ahora director deportivo bético.

"Claro que ha influido la amistad con Berni venir a Sevilla", comentaba Cabezas, que además reconoce que no dudó ante la puerta que le abría su compañero en Los Guindos: "No me lo pensé cuando me llamó Berni. He conseguido muchas cosas, pero éste es un reto muy bonito. Sé dónde me meto. Me considero un jugador valiente y no tengo miedo".

Hubo guiño al Carpena, aunque fuese para desear que la situación cambie antes de la última jornada para evitar llegar en una situación de vida o muerte: "Cada partido ahora es una final. Esperamos no llegar a Málaga jugándonos el descenso".