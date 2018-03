Camino despejado

Durante esta semana, Jordi Bertomeu, CEO de la Euroliga, ha repetido que el puesto de la ACB en la Euroliga para los equipos que no tienen licencia A no va a desaparecer esta temporada. Tampoco es ley teniendo en cuenta los equilibrismo que suele realizar Bertomeu, pero había un asterisco que sí preocupaba a los clubes que aspiran a ese lugar. Y es que la posibilidad de que el Herbalife Gran Canaria ganara la Eurocup podría propiciar algún movimiento contrario de la competición. No gustó, hasta el propio Bertomeu lo admitió, que haya cinco equipos españoles esta temporada en la Euroliga tras el título de ACB del Valencia y el de Eurocup del Unicaja. De hecho, se recogía en las normas de la competición que no puede haber más de cuatro equipos del mismo país. Sucede que el equipo malagueño consiguió la clasificación por una vía diferente, no por su competición nacional.

Se había advertido de ello y la eliminación del Gran Canaria ante el Lokomotiv Kuban en los cuartos de final de la Eurocup propicia que ese peligro desaparezca. Eso sí, el Gran Canaria estará en la contienda también por esa posición en la máxima competición continental.

As publicaba ayer que la idea de la Euroliga es retomar el plan de que haya ascensos y descensos entre Euroliga y Eurocup (con 24 equipos) tras la ampliación a 18 de la primera con plazas para Francia y Alemania.