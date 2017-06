Capitán para largo

Es de Aranjuez, pero seguramente se queda en Málaga el resto de su vida con números de leyenda en el Unicaja. Carlos Suárez firmó ayer la vinculación con el club de Los Guindos hasta 2019, prorrogable después hasta 2021 en veranos sucesivos. Acabaría con 35 años ese último contrato. Rubricó su último gran contrato por duración y el Unicaja se asegura para largo al segundo capitán que levantó un título con la camiseta verde. Un punto más de identificación y fidelidad para un proyecto que ha asegurado a cuatro jugadores de formación para un tiempo mínimo de dos años, un punto de partida muy interesante para conformar plantillas en las próximas temporadas.

Las negociaciones fueron intensas una vez se acabó la Liga ACB, fecha a la que emplazó Suárez para decidir su futuro. Quería valorar bien la integridad del proyecto. Ya habían existido contactos previos, pero fue entonces cuando se recondujeron. Hubo tensión, pero se acabó solventando. Y dos semanas largas después de concluir la competición oficial, Suárez estampa su firma. Son dos años garantizados y después un uno más uno, la fórmula que ambas partes convinieron para satisfacción mutua.

La estabilidad, estar a gusto, era prioritario; viví cosas aquí que no había vivido nuncaCarlos SuárezJugador del Unicaja

Suárez mostraba su satisfacción tras confirmarse públicamente el acuerdo. "Estoy muy contento por estar aquí, en una ciudad en la que estoy muy bien, en un club muy serio, de los más grandes de España y de Europa. Estoy contento porque tengo una estabilidad que es muy importante", afirmaba el madrileño, que con 31 años lleva ya una década larga como profesional.

La llegada de Suárez coincide con la de Joan Plaza, es el único que permanece desde entonces en el primer equipo. Actualmente, es el noveno jugador con más partidos disputados con el Unicaja, con un total de 242. Además, en las clasificaciones históricas del equipo malagueño es el sexto jugador con más rebotes ofensivos (337), octavo en rebotes defensivos (663), octavo en rebotes totales (1.000) y noveno en asistencias (444). Con este nuevo contrato podría convertirse en uno de los jugadores con más temporadas, hasta ocho, defendiendo los colores del Unicaja. Sólo Berni Rodríguez y Carlos Cabezas superarían al de Aranjuez con 13 y 10 temporadas respectivamente. Está a 100 partidos de colocarse también en el tercer lugar del podio, que ostena Fran Vázquez, con el que coincidió en Málaga durante tres temporadas.

"Además del título, algo increíble que nadie esperaba, ha sido todo lo vivido anteriormente, partidos de eliminatorias y play off no lo había vivido nunca. La emoción, la unión con la afición, sólo quizá al principio con el Estudiantes. La afición es muy fiel, he dado prioridad a quedarme en Málaga. La estabilidad, estar a gusto en un sitio, es prioritario. El Unicaja es un club muy serio, de los más importantes. Era mi prioridad antes que otras cosas, he preferido esto", afirmaba Carlos Suárez, que ya mira también hacia la próxima temporada. "Vendrá una competición durísima, con retos importantes y tantos partidos seguidos. He vivido todo, el descenso a la Eurocup, el regreso a la Euroliga, competir con los grandes de Europa, play offs durísimos con Barcelona y Madrid... Espero que puedan ser campañas más bonitas aún".

La permanencia de Carlos Suárez es también un reclamo para la afición, es un jugador con el que se idetifica con la entrega que demanda el público. El hecho de colocarse cerca de Cabezas y Berni en el ranking histórico es también una motivación más para alargar este ciclo en Málaga. "Tengo un respeto enorme por esos grandes jugadores de la historia del Unicaja, me gustaría estar en ese podio de jugadores con más partidos", relata el ala-pívot de Aranjuez, que cerraba con una invitación a la afición: "Era mi prioridad estar aquí en una ciudad como Málaga. Para mí estar valorado es muchísimo. Espero que los aficionados estén ahí como siempre, con sus pancartas y sus palmeras. Los nuevos que vengan a abonarse, es un reto apasionante en la Euroliga Va a ser lo más".