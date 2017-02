Carlos Suárez ejerce de capitánDomas y Abrines viven el All Star

El día después de la derrota ante el Barcelona, el Unicaja volvió a Málaga. La decepción era la nota dominante en la expedición. No se quitaba la sensación de oportunidad perdida ante un Barcelona menor. No obstante, el capitán, Carlos Suárez, quiso hablar a través de las redes sociales para mandar un mensaje de agradecimiento a la afición por el apoyo. "Ya estamos en Málaga, mucho antes de lo que hubiéramos querido. Pero no supimos mantener el nivel de la primera parte", decía Suárez, que fijaba las metas del equipo: "Ahora hay que levantarse porque quedan dos objetivos muy ilusionantes, como son la Eurocup y la Liga ACB. Para eso tenemos que corregir los fallos que cometimos en la Copa del Rey".

Suárez también pretendió convocar a la afición para las próximas citas, empezando por la eliminatoria de la Eurocup. "No quería olvidarme de dar las gracias a la afición, pues nos sentimos muy arropados en Vitoria por los numerosos que estuvisteis allí. Espero que nos ayudéis el próximo 3 de marzo en el partido ante el Bayern de Múnich", cerraba su mensaje el capitán cajista, que en la primera parte completó una buena actuación, pero, como el equipo, bajó el diapasón en la segunda parte.

Hubo algo de sangre verde en el parqué de Nueva Orleans. Y es que dos canteranos cajistas participaron en la puesta de largo del All Star de la NBA con este nuevo Rising Stars Challenge. Álex Abrines y Domantas Sabonis formaron parte del combinado Resto del Mundo que se enfrentó al equipo de talentos emergentes de tierras norteamericanas. Partido que caería del lado internacional por 150-141.

La temporada de ambos en los Thunder de Oklahoma tuvo su reconocimiento con esta llamada. Ambos partieron como suplentes y disputaron varios minutos de calidad. Abrines jugó 12:38 y Sabonis 10:34, en los que anotaron tres y diez puntos respectivamente. El escolta hizo uno de los cinco triples que intentó y el lituano convirtió cinco de sus ocho lanzamientos de dos puntos. También se atrevió Domas desde el perímetro, pero falló el triple que lanzó.

Este Rising Stars Challenge, que sustituye al clásico partido de rookies, contó con la presencia de otro español como Willy Hernangómez. Entró a última hora, igual que Abrines, por dos ausencias inesperadas como las de Joel Embiid y Emmanuel Mudiay. El pívot de los Knicks disputó 15:20 y repartió seis asistencias, además de anotar un mate.