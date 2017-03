Carlos Suárez: "Es maravilloso, pero puede ser la hostia"

No hubo que esperar a la ducha. Segundos después del triunfo, sobre el parqué del Carpena ya llegaban palabras. Esas son las mejores, las dichas en caliente. Como las de Carlos Suárez, que no pudo ser más sincero en el micrófono de Andalucía TV: "Es maravilloso. Pero toca rematar, porque de maravilloso puede ser la hostia. Hay que ir a por todas en la final. No somos favoritos porque pase lo que pase tendremos el factor en cancha, pero aver si hacemos algo histórico,que a este club se le da bien hacerlo. Lo hemos pasado muy mal porque la Copa fue un fiasco, pero hemos seguido trabajando y el trabajo da sus frutos".

Otro de los líderes del equipo fue Nedovic, que no suele fallar en las grandes citas. Para el serbio, fue "algo muy emocionante". "Los jugadores queremos jugar partidos como éste, es por lo que entrenamos mucho, por lo que trabajamos tanto. Con este ambiente todo es más fácil. Es un trabajo de todo el equipo, yo no me siento más importante", añadió.

Alberto Díaz, el cordón umbilical entre plantilla y los aficionados, reivindicó al Unicaja: "Es un gran día para nostros. Llevábamos una trayectoria un poco irregular, pero aquí estamos. Pasamos unos años regulares y no hemos estado donde deberíamos, así y esto es muy positivo para que la afición esté con nosotros. Se intentará y lo daremos todo para que haya un final feliz".

Adam Waczynski, por su parte, estaba eufórico: "Esta afición es muy grande, es muy importante contar con ellos".

El encuentro ante el Lokomotiv Kuban sirvió para que Joan Plaza dirigiera su envite 238 con el Unicaja y superara a todo un mito del cajismo como Boza Maljkovic. De esta forma, Plaza ya es tercero en esta clasificación, siendo superado únicamente por Javier Imbroda y Scariolo. Unas cifras, las del técnico catalán, que le sitúa por derecho propio en la historia del club y que aumentaría ostensiblemente si continúa en Málaga.

Unicaja no conoce el rival para la final, pero sí las fechas en las que se jugará su primer título de Eurocup. La final, siempre con factor cancha en contra para el Unicaja, se iniciará el día 28 con un duelo bien en Valencia o bien en Jerusalén. Tres días más tarde, el Carpena será el escenario en el que los de Plaza podrían, en el mejor de los casos, alzarse con el título. De lo contrario, tendrían la opción de forzar un tercer y decisivo encuentro. De ser así, Unicaja y Hapoel o Valencia terminarán por cerrar la final lejos de Málaga. Será en la carretera donde los de verde encuentren el camino al título.