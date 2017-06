Carlos Suárez: "Hay que tener la cabeza alta"

Si el pasado viernes Carlos Suárez, como capitán del equipo, era de los más críticos con la actuación suya y de sus compañeros, ayer el de Aranjuez alabó la labor de los suyos: "Hemos tenido la energía que no tuvimos el otro día, es la diferencia. No hemos sabido jugar el final, ellos han estado acertados. En los play off deciden los partidos. Hoy sí hay que tener la cabeza alta, el otro día no. El equipo quería pero no podía del partido anterior, el Carpena nos ha dado la energía. He leído que no teníamos actitud...".

"Esto es deporte, hemos tenido momentos para romperlo, pero es el Madrid. Si perdonas, te matan", explicaba el alero sin morderse la lengua para alabar el juego de los blancos al que combatieron con uno más: "La afición ha estado con nosotros en todo momento. Es una pena, perdimos de tres el primer día, ayer también. No hemos sabido jugar en determinados momentos y el Madrid es justo vencedor. Hemos defendido muy bien, pero hemos atacado mal. Al final no sólo se juega en un lado de la pista".

Con la mente muy fría, el capitán sacó lo bueno del 3-0: "Estás cabreado, pero hay que sacar un cómputo general, hemos perdido 3-0 contra un equipazo. A ver cómo queda en la final, porque es el favorito. Hay que sacar las cosas positivas que hemos hecho este año. Buena nota en comparación con el año anterior".