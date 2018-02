El Carpena, bombona de oxígeno para el Efes

Si trascendental para no descolgarse del play off es el choque de esta noche para el Unicaja, no lo es menos para su contrincante. "Unicaja jugó sin algunos de sus jugadores importantes en los últimos partidos. Por supuesto, es importante con qué roster estarán en la cancha contra nosotros. Es un equipo que juega baloncesto de alto ritmo especialmente en casa. Tenemos algunos problemas en partidos en la carretera. Al ganar este encuentro queremos detener nuestras derrotas en la Euroliga", explicó Ergin Ataman, entrenador del Anadolu Efes. No varió mucho el discurso de Balbay, que espera sacar réditos de los dientes de sierra verdes. "Para mantener vivas nuestras esperanzas tanto en la Euroliga como en la liga turca, somos conscientes de la importancia de cada choque. El partido para el Unicaja también es uno de esos. También tienen altibajos, como nosotros. Si podemos vencerlos en la lucha, creo que podemos ganar este partido", dijo el escolta.