El Carpena vuelve a latir a pesar de la decepción

Miércoles, noche y ola de frío. Se hace difícil así, pero el partidazo era suficiente reclamo para no quedarse en casa. 5.578 aficionados se aventuraron a acompañar al Unicaja en un día complicado para hacer las paces con los suyos. No dio demasiados motivos el equipo, con un tercer cuarto propicio para la desesperación. Aun así, en arrebatos, la grada combatió las temperaturas con su calor.

El parcial inicial con el Cedevita hizo mucho daño. Surgieron los pitos a la primera, quemados tras una semana rara culminada en San Pablo. Pareciera que los lazos se habían cortado entre equipo y público. El ambiente anduvo entre el silencio sepulcral y el lamento, a pesar de que se camuflaría en cierto modo con la victoria. Ayer, a pesar de que las circunstancias podían invitar a ello, no hubo rastro de tal desapego.

No es que la memoria sea corta, el aficionado no es ciego. Simplemente se debe a unos colores y no comprende de fríos, y eso que las puertas abiertas del Carpena hacían sentir en casa. Por empujar no fue. Pitó lo que tuvo que pitar, pero tuvo presente que el único camino es empujar.

El tremendo desacierto del Unicaja desató lamentos instantáneos, pero la grada arropó al momento. Tuvo especial cariño con Alberto Díaz e hizo temblar el suelo en el arrebato de remontada final. Únicamente Sastre dio pie al silencio. Quedó todo en conato, pero extrae esa importante lectura de que el Carpena ha vuelto... a pesar de todo.