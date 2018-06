Casimiro: "En días o semanas se sabrá algo"

El entrenador preferido del Unicaja para comenzar una nueva etapa ya acabó su temporada. El Herbalife Gran Canaria perdió ante el Real Madrid (92-99) en el tercer partido de las semifinales de la Liga Endesa, por lo que Luis Casimiro ya no dirigirá más encuentros esta campaña con el cuadro insular.

Obviamente, hay que dejar transcurrir unos días de valoración. El Herbalife, con el peso específico de su director deportivo, el ex cajista Berdi Pérez, debe ponderar si ofrecer o no la renovación a Casimiro, que ha llevado al equipo a semifinales de Copa y ACB. Hasta ahora no había habido comunicación al respecto, se emplazó, como en el caso del Unicaja y Joan Plaza, al final de la temporada para dialogar sobre futuro. La clasificación para la Euroliga es un hito en el club grancanario, aunque también hay que gestionar una situación nueva, con una dificultad logística en los viajos y una exigencia competitiva enorme. "No tengo ni idea, estoy fuera de juego, hay que pasar este momnto y agradecer a todo el mundo el trabajo. No sé. En días o pocas semanas se podrá saber algo", respondía en Movistar cuando se le cuestionaba por su futuro: "El equipo ha jugado una final, dos semifinales y llegar a la Euroliga y compitiendo contra un campeón de Europa es para estar satisfecho".

El Unicaja ya sondeó al entorno de Casimiro. Económicamente, la oferta malagueña será superior. Deportivamente el Herbalife competirá en Euroliga el año próximo y siempre es un caramelo. Hay buenas sensaciones en el Unicaja al respecto.