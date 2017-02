Casimiro ensalza la defensa

Igual que Plaza destacó la defensa rival, Luis Casimiro la valoró para explicar por qué su equipo ganó el partido ante el Unicaja. El ex técnico cajista se felicitó de cómo trabajaron sus jugadores. "Nuestra actividad en defensa es muy buena. Esa es una de nuestras características. Nuestro trabajo fueron las 12 recuperaciones. Ellos tienen además 21 pérdidas. Todo eso es por nuestro trabajo: Robar, atrapar balones, en el pase. Somos el equipo que más balones recupera en la Liga de media. Eso es un valor nuestro. Hacemos un trabajo que merece la pena para nuestro propio juego", decía Casimiro, que daba valor a la victoria de sus jugadores: "Fue un partido duro y largo, con distancias cortas en el marcador. Supimos mantener la templanza en los momentos difíciles. Ha sido clave el rebote, ante un rival que siempre tiene un gran rebote de ataque y muchas segundas opciones. Sólo concedimos siete rechaces; eso es bueno. Y, además, tuvimos carácter al final para ganar. Era cuando tocaba. Nuestra salida no fue buena, pero recuperamos desde la defensa. Cogimos diferencias pero no fuimos capaces de despegarnos. Al final jugamos muy bien, con claridad. En los últimos tres minutos no encontraron tiros abiertos. Estábamos entonces anotando".

"Ganar estaba bien. Tal y como fue el encuentro no pudimos pensar en el average. Hemos tenido una semana muy dura, contra tres grandes rivales. No podemos ponerlo un pero a este triunfo", recordó.