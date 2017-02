Centímetros balcánicos

Algo tiene la Península Balcánica para ser una histórica fuente de pívots de la que ha bebido el mundo del baloncesto desde tiempos inmemoriales. No iba a ser menos el Unicaja. Hombres como Luka Zoric o Zan Tabak dejaron su impronta. Dejan Musli y Alen Omic son dos muy buenos ejemplos de esa escuela de envergadura e intimidación, con sus evidentes diferencias, que buscan hacerse otro hueco en la historia del club a través de una Copa que se vende con ilusión.

Debe ser una cuestión genética, porque ambos creen haber seguido unos hábitos dentro de lo corriente durante su infancia. "En Eslovenia hacía vida normal, pero de pronto en un año crecí como 13 o 14 centímetros. Fui al médico a ver qué pasaba, por qué crecía tanto, y me dijo que no me preocupara. Que fuera positivo, iba a ser bueno para mí y que no tendría problemas. Al final fui subiendo, que si 2.08, 2.10, y ahora ya ves", bromea un Alen Omic que alcanza los 2.16 a sus 24 años. Su perfil es el del guerrero bajo el aro. Con carácter, valiente en la salida al bloqueo y de rápida conexión con la grada.

"Puede ayudarnos. Es un buen jugador, defiende bien, muy enérgico y nos va a dar mucho", alaba Dejan Musli de su competidor en el cinco del equipo. El serbio es de menos dureza y aprovecha sus 2.13 centímetros para ser un buen trabajador del rebote. Especialmente el ofensivo, baza que busca Joan Plaza desde su llegada a Málaga y donde se sitúa como el duodécimo mejor del campeonato con 1.89 por partido.

En apenas 22 días, tras la marcha de Hamady N'Diaye, Musli y Omic han sabido arreglarse para dar un salto de calidad a la pintura del equipo. Algo más fácil si la relación es buena, como reconoce el esloveno: "Ya lo conocía de haber jugado contra él cuando estaba en el Partizán y yo en el Olimpija y cuando vine a España me lo encontré cuando andábamos por Gran Canaria y Manresa. Sabía de él, algo de su familia, pero nada en especial. Ahora aquí nos conocemos más, hemos salido a comer, tenemos oportunidad de hablar cada día y se ha convertido en un buen amigo. Además, es un grandísimo jugador para este equipo". También ayuda la adaptación la ciudad, en la que reconoce especial gusto por "salir a comer y tomar un café después de entrenar", aunque el tiempo inestable de estas semanas le ha "sorprendido".

El viernes espera el Barcelona y en él uno más de la saga balcánica. El croata Ante Tomic, segundo mejor jugador de la ACB con las estadísticas en la mano -promedia 21.4 de valoración-. "Es de nivel NBA. Tomic ha estado muchos años entre el Real Madrid y el Barcelona, es muy bueno y puede darnos muchos problemas", avisa Musli, que también reconoce el "gran nivel" de un ex cajista como Faverani. De igual modo, el serbio prefiere ser prudente en una competición "muy difícil" como esta Copa, en la que puede pasar "cualquier cosa": "Vamos paso a paso. Primero el Barcelona, que es evidentemente favorito, pero vamos a Vitoria con todas las ganas de ganar este partido". Pide además que la afición "crea en nosotros, como siempre".

Es la primera Copa del Rey para Musli; no para Alen Omic, que llegó a la final en La Coruña con el Gran Canaria. Por experiencia propia sabe que es "muy, muy, muy dura", pero es un enamorado de ella hasta el punto de considerarla "la mejor de Europa": "Es un torneo que genera muchísima expectación. Todo el mundo quiere venir a verla, incluso la gente de fuera la sigue". Con ese bagaje, el esloveno se permite ser optimista "si el equipo está al 100%. Si jugamos bien, defendiendo en condiciones, atacando como sabemos, ejecutando las jugadas como nos ordenan y seguimos trabajando bien el rebote, tenemos muchas opciones".

Viny Okouo los acompañará como la tercera opción en la zona. Le toca seguir esperando y comprensivo con ello se muestra Musli, un profesor más para el joven. "Es más difícil para un júnior subir a un sénior a la ACB. Más para los grandes. No es lo mismo con un base. Para él es difícil y hablamos mucho. Es muy buen jugador, muy joven, y por cómo entrena ya sabes qué puede hacer", comenta antes de poner rumbo a Vitoria.