El 'Che' García admira a Joan Plaza

En los banquillos del Carpena se sientan hoy Joan Plaza y Néstor Che García, técnico del Montakit Fuenlabrada, el equipo revelación. Ha traído aire fresco desde Sudamérica García, que ha conectado con la grada del Fernando Martín y que tiene al equipo del sur de Madrid empatado con el Unicaja en la tabla. No se ha caído tras un gran inicio.

Relata Che García su buen vínculo con Plaza. "La verdad es que tengo una gran relación con Joan, nos conocimos en Argentina en un clínic al que acudimos y a partir de ahí tenemos una relación en la que me merece muchísimo cariño y respeto. Profesionalmente es un entrenador de primer nivel y vamos los dos en la misma posición así que son muchas cosas que se juntan para el partido".

García se muestra agradecido al entrenador del Unicaja pues reconoce que "he hablado mucho con él, cuando llegué acá me dio muchas referencias de cómo es la liga, cosas más detalladas que lo general que yo podía saber sobre el juego y los jugadores en Europa. Me ha ayudado dándome herramientas para que yo me instalara lo antes posible. Le estoy muy agradecido".

A la hora de describir cómo se emplea el Unicaja, García lo describe como un equipo "defensivamente muy agresivo, que hace distintas cosas en función de con quién juega. Es un conjunto agresivo con el balón, experto en el rebote, especialmente en el ofensivo, y eso le genera más cantidad de tiros. A medida que va pasando la temporada ha ido creciendo. Es un equipazo".

Ante tal potencial, el técnico argentino asegura que "nos hemos centrado en nuestro trabajo. Hemos de hacer bien todo, no hay margen de error si queremos ganar en Málaga. Hay que defender muy bien, minimizar las pérdidas, no darles segundas opciones y pelear cada balón. La idea siempre es jugar de igual a igual independientemente de quien sea el rival".

"Nosotros estamos en buen momento. La segunda rueda de la liga es durísima porque todos los equipos evolucionan, traen nuevas contrataciones. Yo percibo que nuestro equipo tiene claro el juego que queremos hacer", asegura el argentino.