Choque de dinámicas

Mañana arranca el plato fuerte de las semifinales de este play off ACB. Regresa el Unicaja a su lugar natural, a los cuatro primeros del país, y lo hará midiéndose nada menos que al Real Madrid. Impone por ser el mejor equipo europeo del último lustro, por la calidad que atesora y su mera historia. Y aun así, han aprendido los de Joan Plaza en un año de derribar barreras, no hay ningún miedo. Iberostar Tenerife y MoraBanc Andorra han sido sus víctimas. Ahora se matarán, en dinámicas distintas, por un hueco en la finalísima de la Liga Endesa.

Tras haber sido el líder tanto en la fase regular de la Euroliga como en la ACB, el Real Madrid ha perdido algo de fuelle en las últimas semanas. Es a lo que se agarra el cajismo, lo que invita a pensar que se puede clavar el colmillo al equipo de Pablo Laso. Caer en las semifinales de la Final Four hizo daño en la capital. Llegaban precisamente lanzados con un historial impoluto en esa Superliga que es la máxima competición europea, pero el Fenerbahçe causó la decepción blanca y posteriormente se proclamaría campeón sobre el Olympiacos en Estambul. Ese ha sido quizá un punto de inflexión antes de sufrir en su eliminatoria con el MoraBanc Andorra, en la que acabó contra las cuerdas tras perder en el Principado y verse sufriendo en los últimos minutos del choque definitivo.

Desde que se levantó la Eurocup, balances distintos: 12-2 cajista, 13-4 madridista

La dinámica reciente del Real Madrid manifiesta humanidad. Quiere decir, no son autómatas como pudieron parecer en los primeros dos meses de campeonato o por su dominancia en Europa. Y puede ser aprovechable para un Unicaja que llega relanzado después de ganar la Eurocup. Ese ha sido el cénit de la temporada malagueña, pero los dos siguientes meses han denotado esa energía que aportan los títulos. Desde que Carlos Suárez levantase el trofeo en La Fonteta un 5 de abril, el balance habla por sí solo: 12 victorias y dos derrotas. Sólo Estudiantes y Barcelona Lassa han sido capaces de imponerse al cuadro costasoleño, que ha seguido una línea más o menos continua a nivel de juego y se ha visto impulsado en los tres últimos choques en cuestión física con la llegada de Christian Eyenga.

El alero congoleño ha dado un plus de vigor al Unicaja cuyo impacto en cancha es significativo si se atiende al más/menos en sus estadísticas. Ahí, mientras la media del equipo se sitúa en 4.2 con toda la temporada a la espalda, Eyenga promedia nada menos que 11 puntos en el play off. Es el que más ha afectado para bien el marcador en sus minutos en cancha, seguido por Nemanja Nedovic (4.2 de media) y Alberto Díaz (3.5). Aparte, registra 11.3 puntos, cuatro rebotes y 11 de valoración en 16 minutos; datos quizá algo edulcorados por los 21 tantos que anotó en su estreno hace una semana y que no tendrían continuidad por sus características. Pero la aportación defensiva, esa "energía" que prometía, la derrocha cuando tiene oportunidad.

Factores como este ayudan a que en el Carpena pesen bastante menos las piernas. Además, aunque ambos equipos llevan tres competiciones a sus espaldas, tienen poco que ver Euroliga y Eurocup. Contando con ello y que el Real Madrid llegó a ganar en la final de Copa del Rey mientras el Unicaja cayó en cuartos de final a manos del Barcelona, la cuenta total suma 75 partidos para el cuadro blanco mientras el equipo malagueño se queda en 58. Son diferencias que además se muestran en esos dos últimos meses citados. Ahí, el 12-2 cajista se opone al 13-4 que refleja el Real Madrid contando desde el 7 de abril, precisamente el último partido de la fase regular continental. Son tres encuentros más de los cuales dos cuentan como derrotas para los de Pablo Laso.

El optimismo está instaurado en un Unicaja que ya sabe lo que es ganar al Real Madrid esta temporada. Lo hizo precisamente antes de la decepción cajista en Copa, el 12 de febrero, en el Martín Carpena, por 82-78 con una exhibición de Jeff Brooks (16 puntos, nueve rebotes, 23 de valoración) y Nemanja Nedovic (25 tantos y 22 créditos). Esta vez sin factor cancha, eso sí, el conjunto verde se ve obligado a ganar al menos un partido en el WiZink Center, rebautizado por temas de patrocinio. Y es que en su última visita, en la primera jornada, era denominado Barclaycard Center.

Allí, el Unicaja cayó por 101-90, en un escenario donde no conoce la victoria desde la temporada 2012/2013, cuando el equipo de Repesa se impuso en el Top 16 de Euroliga. Y si nos vamos a una victoria en feudo blanco en lo que nos ocupa, en play off, hay que remontarse a mayo de 2008. Precisamente en la única de las tres veces que se han visto en eliminatorias donde ha pasado el cuadro malagueño, fue curiosamente frente al Real Madrid de Joan Plaza. El mismo que quiere seguir agrandando un año de por sí gigante.