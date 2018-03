Cojera en la pintura

Una temporada tan larga como la del Unicaja se explica desde los picos. Pasa ahora uno el conjunto de Plaza, que ganó tres de los últimos nueve encuentros. "Hace una semana hablábamos de que teníamos el récord histórico de puntos, pero al jugar tantos partidos incrementas la posibilidad de tener buenas o malas rachas", comentó el técnico verde.

Preocupa más al catalán que este receso confluya con varios problemas físicos de la plantilla, muy debilitada en la pintura. "Hoy [por ayer] en el entreno no tenemos pívots en condiciones de entrenar, el panorama es francamente complicado. Ambos empezarán el entreno, pero no pueden acabarlo", reconoció el entrenador, que profundizó en el caso de Augustine: "Me preocupa muchísimo porque él vino aquí y está cumpliendo lo que me prometió, siendo un jugador muy importante. Ha subido su rendimiento, nos mejora a todos, es un coco como jugador. Es muy importante dentro del engranaje del vestuario. Este tipo de dolencias son muy malas para el equipo. Él no jugó tanto en otros años, su responsabilidad es mucho mayor y estamos muy contentos. Es una lástima que no pueda estar al 100% en este tramo importante".

También habló de Okouo, del que aseguró que se merece más cuerda. "Teníamos un entreno solo para él y no puede entrenar, por dolencias en la espalda y en la rodilla. Mario Bárbara -fisioterapeuta del club- me dijo que lo tenemos en pinzas. Si está y puede contribuir lo puede hacer como el domingo. Necesitamos a Viny y que esa inversión de tiempo vaya traduciéndolo en pista en un partido. Estoy satisfecho con su partido del domingo y debía haber encontrado una horquilla para que jugara en la segunda parte", dijo.

Entre tanto, aterriza en Málaga el Barcelona. "Ha cambiado su plantilla de juego. Heurtel es capitán general, Tomic juega bien no solo anotando, Pau Ribas da la serenidad, Koponen está jugando al nivel que se le espera... Están más serios en defensa y los veo más centrados", comentó Plaza, que hizo hincapié en el momento del rival: "Espero un rival dificilísimo que ganó a Olympiacos de 30 puntos y que viene de sufrir en Burgos porque allí se sufre. Nos apetece hacer un buen partido. Acabar la etapa en la Euroliga con buenas sensaciones. Apurar esas posibilidades que nos quedan sabiendo que tenemos un gran rival. Son de estos partidos que no hace falta motivar. El hecho de jugar contra un rival así ha de hacer que todo el mundo quiera dar un plus y aguantar un poquito más".