"Competimos bien con los que están arriba"

Estaba marcado el encuentro en La Fonteta, determinada como la última parada para intentar arañar el ser cabeza de serie. Le salió cruz al Unicaja cuando el partido se subió en el alambre. Sí tuvo Van Rossom el tino que le faltó a Nedovic y Suárez, que decantó la balanza del lado del Valencia Básket, que dio una zancada importante, lo que le permite de aquí al cierre bregar por un puesto de la horquilla que va desde el segundo lugar al cuarto.

No quedó un sabor amargo en Plaza, que focalizó en los aspectos positivos. "Queríamos venir aquí a competir a un gran nivel, si podíamos ganar mejor, pero salir con la convicción de que somos capaces de competir bien con los grandes. Esa sensación me la llevo, aunque no fue suficiente para ganar. Lucharemos por el factor cancha, pero con la sensación de haber competido con los que están arriba", comentó en primera instancia.

La jugada de Suárez la repitiría otra vez, pero la falló como lo podía hacer 'Nedo' o Alberto; sacó un tiro cómodo

Entró a desgranar los por qués del tropiezo, que decidieron los "pequeños detalles del final". "Queríamos competir como sabíamos. El Valencia nos hizo mucho daño en el poste bajo, con jugadores que conocemos. Una serie de malas decisiones en ataque provocó la situación del tiro de Van Rossom. Esa gestión no fue buena. Me entristece que solo perdimos un cuarto, pero la salida en ése fue muy mala", dijo del acto posterior al intermedio, que analizó minuciosamente: "No hay en ningún caso relajación alguna, esperas cuando estás ganando que el equipo rival va a salir a por todas. Al margen de que confundimos algunas cosas, como una técnica evitable, a todos les pasa que pueden bajar los brazos y encajar un parcial. El equipo que salió en absoluto no puede defender, tienen experiencia, no somos máquinas. El equipo rival tiene talento y encadenamos una serie de errores que pagas. Pudimos jugar algunos balones un poco mejor al margen del 14-6, sacar algunos tiros un poco más cercanos, esas situaciones se han de prevenir durante ese parcial. No hay una razón clara para que decir que hubo pasotismo o indiferencia, el equipo lo intentó pero ellos estuvieron mejor". "No se fueron arriba por despistes defensivos, ellos ofensivamente estuvieron muy fuertes en el poste bajo y sacando algunos tiros liberados en el perímetro. Nos paramos y cogimos opciones demasiado cómodas, tirando de nueve metros como un equipo de balonmano", añadió.

Puede darse idéntico encuentro en las eliminatorias por el título, aunque cree Plaza que será diferente. "Valencia recuperará a Pleiss y nosotros a Shermadini, tendremos unas variables que hoy [por ayer] no tuvimos. Will Thomas hizo un gran partido en el poste bajo. Intentaremos que Shermadini juegue los 3-4 últimos partidos y ver cómo lo hacen los interiores al estar todos. Queremos asegurar el play off e intentar parar a Valencia", dijo el técnico cajista, que habló sobre el billete a la Euroliga que se juegan, entre otros, ambos equipos: "Creo que a todos en algún aspecto algunas de las reglas, en este caso deportivas, aunque no nos gusten son así y es llorar a la luna, no va a servir para nada. Nosotros queremos competirlo, intentar ganar esa plaza. Sobre todo, acostarnos con que no nos queda nada por hacer. Luego hay dirigentes que deben estudiar formatos más justos, el Valencia y el Unicaja se merecen estar en la Euroliga. Hay que arreglarlo igual que las ventanas, todos deben estar de acuerdo. Así siempre quedará un gran equipo fuera de la Euroliga".

No se marchó sin analizar la jugada final de Suárez. "La jugada la repetiría otra vez, pero la falló. Sacó un tiro cómodo. No hay nada que achacar. La podría haber fallado Nedo, Alberto u otro", finalizó.