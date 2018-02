Cónclave verde por la huelga copera

Sin mucho receso, la plantilla del Unicaja se subió al avión ayer al mediodía con dirección a Vitoria. Antes, tuvo lugar una reunión con el presidente Eduardo García con la huelga de la Copa del Rey como tema central.

La intención del máximo dirigente verde no era otra que conocer de primera mano la postura de los jugadores, que ya habían reconocido públicamente, con Nedovic y Alberto Díaz como portavoces, tras el choque ante el Efes que estaban dispuestos a secundar el paro convocado por la ABP para la cita copera. El presidente comunicó que respeta el derecho a la huelga, pero pidió una comunicación formal de la posición de los jugadores, recordándoles que, obviamente, dejarían de percibir el salario del tiempo de paro.

Ahora está abierto un tiempo de desbloqueo entre la ACB y el sindicato de jugadores. El punto discordante del desacuerdo sigue en el fondo social, el sustento económico de la ABP y que ahora es aportado íntegramente por los clubes. Entre los clubes había consenso para dejar de pagar el Fondo Social de 315.000 euros con el que se financia a la Asociación de Baloncestistas Profesionales y con los que se sufraga la existencia del sindicato. Entiende la ACB que la subsistencia debe partir de las cuotas de los jugadores y no de la aportación de la patronal.

El Unicaja fue el primer equipo en pronunciarse y aunque su intención es secundar la huelga si no hay entendimiento, su deseo es que la Copa del Rey finalmente se dispute. Algo que certificó Esther Queraltó ayer. "Se va a disputar. Esperamos que sea con total normalidad, pero si es necesario aplicando todas las medidas que estén a nuestro alcance. Los clubes nos han asegurado que van a ir", explicó la secretaria general de la ACB, que culpó a la ABP: "Nos estamos encontrando con que los jugadores no tienen la información correcta por parte de la ABP. No entendemos sus nuevas peticiones. Elevan sus requisitos en todos los aspectos del convenio, incluso los ya debatidos con el CSD".