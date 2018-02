Consenso para acudir a la huelga copera

En el vestuario del Unicaja hay una postura clara en el conflicto que se libera estos días entre la ACB y la ABP (Asociación Profesional de Baloncestistas). Los pupilos de Plaza tienen claro que secundarán la huelga promovida por el sindicato de jugadores en caso de no llegar a un acuerdo antes de la Copa del Rey. De momento, las posiciones andan distantes tras la reunión que mantuvieron ambas partes con intermediación del Consejo Superior de Deportes, representado por su presidente, José Ramón Lete. Existe un acuerdo tácito entre todos los clubes de la Liga Endesa para apoyar la estrategia tomada por la ABP, aunque la intención es llegar a un acuerdo.

Como dijo Queraltó, secretario general de la ACB, el punto discordante del desacuerdo sigue en el fondo social, el sustento económico de la ABP y que ahora es aportado íntegramente por los clubes.

Ejercieron de portavoces de la caseta verde Alberto Díaz y Nedovic. "Espero que lo puedan resolver. Entiendo que no se juegue la Copa por esto. Mostrará que somos serios con esto y somos un colectivo unido. Todo esto no existe sin nosotros. Es bueno que mostremos una unión y yo, como todo el equipo, hemos participado en esta decisión", explicó el escolta, a lo que el base agregó: "Es algo que no queremos porque no nos gusta y queremos jugar. Todos los jugadores, no sólo nuestro equipo, han tomado una decisión y tenemos que estar a la altura y estar con el resto de compañeros. Sabemos más o menos lo que hay encima de la mesa porque hay gente que trabaja en eso. Esperemos que se arreglen las cosas. No vamos contra nadie ni nuestra idea es causar mal ambiente. Todos los trabajadores tienen derecho a la huelga".