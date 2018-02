Continuidad para Plaza

Joan Plaza se convirtió el pasado jueves en el entrenador con más partidos al frente del Unicaja, igualando a Sergio Scariolo. El próximo jueves superará al técnico italiano. Y la idea que existe ahora mismo en el club es prolongar el vínculo con el técnico catalán para la próxima temporada. No han existido aún contactos formales para la extensión, pero el "aún" es sintomático cuando se cuestiona a las dos partes.

Evidentemente, para que haya una unión dos deben querer. Y las fluctuaciones en el deporte de alto nivel, al calor de los resultados, son constantes. Según el calado de ellos de aquí a final de temporada pueden cambiar planteamientos. Para unos y otros. Pero, a día de hoy, existe el convencimiento entre los responsables del Unicaja de que la continuidad de Joan Plaza es la mejor opción para el banquillo para la próxima temporada. Como en toda relación, hay altos y bajos. El año pasado, tras la Copa de Vitoria, la marcha de Plaza se pagaba a muy poco. Cambió el panorama con la segunda parte de la campaña, con el título en la Eurocup y la presencia en semifinales. Ahora mismo hay buena sintonía entre Plaza y los responsables del Unicaja, dentro de la exigencia y la tensión que conlleva la máxima exigencia del deporte profesional.

No estuvo en Las Palmas Misko Raznatovic, el agente de Joan Plaza. Está en el All Star de la NBA. Será el encargado de negociar el próximo contrato del entrenador, que puso su futuro en manos de la poderosa agencia Beobasket. Joan Plaza quiere seguir entrenando en Euroliga, obviamente. La carrera por la plaza libre en la ACB será intensa. Siempre y cuando el Gran Canaria no gane la Eurocup, en cuyo caso corre serio peligro esa opción que tiene el mejor equipo de la Liga Endesa sin licencia A. El año pasado entraron Valencia como campeón de Liga y el Unicaja como campeón de la Eurocup. Los clubes no españoles no quieren un quinto equipo de la ACB en la competición y la organización estima que es más productivo abrir otros mercados. De ahí la inminente ampliación a 18 equipos, que propiciará un aumento de cuatro jornadas (más semanas con dos partidos europeos). La elección de Raznatovic no fue casual, el acceso a banquillos de prestigio es más sencillo con el agente serbio. Plaza también tiene una trayectoria con siete temporadas en Euroliga con tres equipos distintos en los últimos 11 años.

De aquí al final de la temporada, pues, el reto es quedar lo más arriba posible en la ACB para ganar posiciones de cara al play off. Plaza ha repetido desde que comenzó el año que la Liga Endesa era la competición más importante. En función de si hay Euroliga o no hay decisiones pendientes, también en la configuración del equipo. Actualmente, en la plantilla cajista 11 jugadores tienen contrato en vigor u opción del club para continuar. Todos menos Augustine y McCallum tienen vínculo o posibilidad de extenderlo. En repetidas comparecencias ha señalado también Joan Plaza que la mejor fórmula para competir con los mejores equipos es mantener el esqueleto de plantilla. Cierto es que no ocurrió en temporadas anteriores, se dejó marchar a algunos jugadores que dieron buen rendimiento, casos de Markovic o Toolson. En ambos casos, la sintonía con el técnico se quebró antes.

Los mejores ciclos de la historia del Unicaja han coincidido con entrenadores con al menos cuatro temporadas en el cargo. La próxima sería la sexta de Plaza al frente, igualaría a Javier Imbroda (con 1992 como inicio , desde la fusión, hasta 1998) con técnico como más temporadas seguidas al frente del club.

La prioridad ahora es deportiva, subir posiciones en la ACB e intentar acabar lo más dignamente posible en la Euroliga. La acumulación de partidos, de la que no escapa ninguno de los cinco equipos de Euroliga, puede provocar colapsos y es algo que preocupa al técnico. Pero también hay que planificar la próxima temporada y mejor contar con el consenso del técnico (en años anteriores, cierto es, el técnico tenía la posibilidad de cortar el contrato). Fichajes como Waczynski, Milosavljevic o Kuzminskas se cerraron en pasados ejercicios entre los meses de febrero y marzo. También para fichar jugadores o renovar es más convincente que conozcan el técnico con el que podrán trabajar.

Los resultados influirán, pero la idea es contar con Joan Plaza para alguna temporada más en el banquillo del Unicaja. Se le considera la mejor opción.