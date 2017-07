Cook, en el radar de Charlotte Hornets

Con el paso de los años este verano en el Unicaja quedará en una anécdota, pero, sin duda, está siendo uno de los más complejos a la hora de confeccionar la plantilla. Haciendo memoria, pocos estíos más intrincados se recuerdan en las oficinas de Los Guindos a la hora de encontrar jugadores que satisfagan sus deseos. Lo más significativo es que todas las dificultades se han concentrado en una posición.

La celeridad con la que se acometieron los movimientos por Dragan Milosavljevic permitió que el serbio recalase en la capital de la Costa del Sol. La apuesta decidida, económica y deportiva, hizo lo propio con Giorgi Shermadini. Por factores más rutinarios se movió el fichaje de Sasu Salin, para el que hubo que esperar que Herbalife Gran Canaria no acudiera al tanteo. A falta de añadir un interior, en el que está muy encarrilado Diamon Simpson, la adquisición del base se está enquistando.

La idea del jugador es agotar todas las vías de la NBA antes de dar el salto a Europa

A finales de julio llega el club de Los Guindos con un carrusel de negativas en cartera. Por unas circunstancias u otras, los candidatos que estaban en la lista de Carlos Jiménez decidieron aparcar los ofrecimientos verdes. En esa tesitura, desde las oficinas de Los Guindos se creyó que lo más conveniente a estas alturas de mercado era mirar hacia el mercado americano. Es decir, intentar convencer a algún descarte NBA que el Unicaja es el mejor lugar para seguir creciendo.

Así, el primer nombre en la lista del secretario técnico es Quinn Cook. El jugador fue cortado recientemente por los New Orleans Pelicans, que le firmaron un contrato no garantizado tras disputar una destacable Summer League. Con el jugador libre, la maquinaria comenzó a activarse. Las referencias del jugador son muy buenas y para el preparador catalán que no tenga experiencia en Europa no es un hándicap, algo que sí fue con Phil Pressey.

Sin embargo, el jugador no tiene claro que sea el momento de dar el salto a Europa, a un baloncesto nuevo para él. Con 24 años y con un cartel notable en el mercado americano, su idea es aprovechar todas las opciones que tenga para continuar en la NBA. De hecho, los Pelicans aún pueden firmarle un nuevo vínculo para la pretemporada, aunque es algo que parece remoto por el momento.

Ahora que su futuro estaba algo más cercano al Unicaja, varios medios americanos informaron en el día de ayer del interés de los Charlotte Hornets en su fichaje. Tras la incorporación de Michael Carter-Williams en la agencia libre, la franquicia de Carolina del Norte está buscando un tercer director de juego que acompañe al ex de los Bulls y a su estrella, Kemba Walker. En ese perfil encaja Quinn Cook. El nombre del base formado en Duke está muy muy arriba en la lista que maneja el equipo del que es dueño Michael Jordan. Se trata de un interés importante que repercute directamente en la planificación cajista porque Cook ,con asuntos así, dilatará aún más su decisión de jugar o no en el Viejo Continente. Este asunto, que aún debe vivir más episodios, da una vuelta de tuerca a la ya difícil contratación del base.