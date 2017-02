"La Copa ya la hemos olvidado, no podemos volver atrás en el tiempo"

Nemanja Nedovic (Nova Varos, Serbia, 1991) transmite en cada acción la tranquilidad de tener todo bajo control. El Unicaja sabe que por sus manos pasan los triunfos y él lo asume. Decía la estadística que si anota 16 o más puntos es victoria asegurada. Esta se rompió en Vitoria, donde calcó los 16 frente al Barcelona, tras una decepción que no oculta pero de la que ya pasa página. Por delante están Sasha Djordjevic, Vladimir Lucic y un Bayern de Múnich amenazante.

-¿Está completamente olvidada la lesión o sigue aún renqueante?

-Todavía tengo falta de sensibilidad en el dedo y creo que para recuperarme al 100% tengo que parar al menos dos meses. Así que en verano, antes del Eurobasket si es posible, intentaré hacerlo. La parte buena es que ya me he acostumbrado a esto, así que ahora mismo no me causa problemas para jugar.

-Afortunadamente, pese a pasar de los mejores a los peores pronósticos de un día al otro, volvió relativamente pronto y pudo recuperar rápidamente su nivel.

-Sí, aquello fue bastante duro porque no sabes bien lo que tienes. Unos te dicen una cosa, otros otra y lo pasas mal. Pero tuve suerte de volver a jugar no muy tarde y adaptarme pronto. Además, uno de mis retos para esta temporada era ser más consistente. Tengo un rol en el equipo donde se espera de mí que meta muchos puntos, que genere juego y dé asistencias y estoy intentando hacer lo mismo cada partido y mejorar desde el día a día.

-Sin embargo, ante el Barcelona no salieron las cosas como esperaba. Le defendieron bien y se escaparon muchos balones.

-Los equipos ya me conocen bien y se preparan para defenderme. Hay momentos en un partido que me meten tres jugadores encima. Con el Barcelona pasó eso. En esos momentos me falta que tengo que hacer un mejor trabajo para encontrar a mis compañeros. Estoy muy centrado en mejorarlo, es importante.

-¿Les quedó la sensación de perdonar al rival?

-Bueno, se puede decir. Tuvimos nuestras opciones en el primer tiempo yendo cinco o seis puntos arriba para irnos a diez y no lo hicimos. En esa situación, cuando el equipo contrario ve que están diez abajo es una historia diferente. Se rinden, no luchan como deberían y al final lo tienes más fácil. Y claro, con equipos como el Barcelona o el Real Madrid tienes que aprovecharlo, pero nosotros no fuimos capaces de hacerlo y se nos acabó escapando el partido.

-Otra vez se atragantó el tercer cuarto. Se ha convertido en una tónica habitual y vienen partidos importantes. ¿Cómo se plantean?

-Cada partido es diferente y prepararse para el tercer cuarto en cada partido es diferente. Eso es trabajo de los entrenadores, buscar la mejor solución. El trabajo de los que estamos en pista es mantener el mismo nivel de los primeros 20 minutos y en muchos partidos no lo hemos conseguido. En otros sí, como contra el Madrid. Pero ya digo, lo único que tenemos a nuestro alcance es ser más consistentes.

-Al caer en un partido así, ¿qué se habla en un vestuario?

-Sinceramente nada. Después de las derrotas no se habla mucho y menos ese día. Estábamos muy frustrados.

-Ya en frío, ¿qué sentimiento mueve al equipo estos días?

-Estamos bien, estamos bien. Lo hemos olvidado. La Copa se ha dado así y no podemos volver atrás en el tiempo, en unos días tenemos un partido muy importante que si lo ganamos nos da opción a irnos a las semifinales en nuestra cancha. Diría que contra el Bayern hicimos dos partidos buenos en la fase de grupos a pesar de perderlos. Va a ser difícil, pero creo que tenemos opciones.

-Después de dos partidos contra el Bayern, ¿en qué debe cambiar la receta para que no se repitan los resultados?

-En los dos jugamos bien 35 minutos. El plan para esta serie es jugar los 40 a un alto nivel porque el Bayern está en un buen momento, con jugadores en forma. Para ganarles y especialmente en Alemania tienes que jugar 40 minutos, defender y trabajar muchísimo el rebote, que es en lo que llevamos insistiendo toda la temporada.

-Junto al Valencia Básket, el Bayern de Múnich es uno de los dos equipos que han salido invictos del Top 16.

-Son un buen equipo, con mucho talento, disciplina en ataque y defensa. Hemos visto en las reuniones que están muy agresivos con las líneas de pase, también en el rebote y especialmente en el ofensivo. Son un equipo completo. Con la llegada de Zirbes han mejorado mucho y va a ser difícil, pero diría que tenemos una buena oportunidad de clasificarnos.

-Y otra vez Djordjevic. Se conocen bien de la selección y alguna vez decía que le tenía como una especie de ídolo.

-Sasha es muy popular en Serbia, es un ganador. Prepara los partidos muy bien, es un gran motivador. Los entrenamientos son muy enfocados a detalles de los partidos, no se trabaja mucho, pero cuando llegas estás al 100% y puedes luchar los 40 minutos venga lo que venga. Entonces, yo sé que el Bayern va a estar preparado, pero nosotros también.

-También se encontrará con otro buen amigo como Vladimir Lucic.

-Hablamos todas las semanas. Me dice que están en un buen momento, a él le gusta estar allí porque tiene un rol claro. Espero poder ganarle.

-No hay factor cancha, pero el Carpena puede decir mucho en el segundo partido si luce como contra el Real Madrid.

-Es un factor muy importante. Nos han ayudado mucho contra el Madrid y espero que contra el Bayern sea mucho mejor.

-¿Algún mensaje?

-Pido que nos apoyen y nos sigan echando una mano. Sé que han venido momentos duros y que nos hemos llevado un golpe grande con la Copa, pero la temporada es larga y pueden confiar en nosotros. Puede pasar cualquier cosa, aún es pronto.