"La Copa me queda como el verano"

Joan Plaza estaba satisfecho en la sala de prensa del José María Martín Carpena. Hace tres semanas la presencia en la Copa estaba en el alambre. El equipo acabó quinto la primera vuelta de la Liga Endesa con cuatro victorias seguidas y como uno de los equipos más en forma. Analizó el partido valorando el paso adelante del equipo.

"Lo primero dar las gracias a los 7.000 que han venido, porque aun no siendo los 11.000 del viernes nos han ayudado en los momentos difíciles. También a los jugadores tocados, porque temíamos que no jugasen, y han sido infiltrados. Les agradezco el esfuerzo. A nadie se le escapa la dificultad de jugar tres partidos en cinco días. Por tanto había momentos que jugábamos con una mochila que se traducía en balones perdidos, malos porcentajes y decisiones", señalaba Joan Plaza, que insistía en que "no quiero justificar, sino decir que hay que estar en la piel de los jugadores para ser capaz de sobreponerte a una gran alegría, sabiendo que es un partido importante para el play off. Es difícil jugar tres partidos en una semana. Aun así hemos ganado tres cuartos".

"A pesar de que ha habido momentos más apretados, en el balance total hemos merecido la victoria", prosiguió el técnico catalán: "Entendiendo que les faltaban jugadores importantes, la dificultad de jugar tres partidos compensaba una cosa con la otra. Tiene mérito la victoria, haber dejado a jugadores como Eriksson o Seeley, que son los mejores anotadores en la liga, en pocos puntos. Es un gran trabajo colectivo, una victoria tanto sufrida como merecida".

Cuestionado por qué el equipo no tradujo antes su superioridad, Plaza dijo que "esas malas decisiones son a las que me refería para no cerrar. Los tiros libres es lo que te da el baremo de cómo está el equipo [acabó con 15/18, 9/9 de Shermadini]. A pesar de que le pesen las piernas, estás metido en el partido. Hay una serie de decisiones que, estando frescos, no lo hubiésemos tomado. Para un jugador es muy difícil. La sangre no te riega al cerebro igual de bien que en el primer partido".

Valoró Plaza lo que suponía estar en la Copa del Rey. "Es un orgullo y fortuna el estar cinco años consecutivos entre los ocho primeros a la mitad y al final de la temporada. Se ha demostrado que hace un mes y medio parecía que no jugábamos a un nivel muy bueno, pero estamos a un partido de Fuenlabrada y Barcelona. Se tiende a magnificar las cosas. Es muy difícil ganar en todas las puñeteras pistas. Más cuando juegas contra un equipo que no hace otra cosa que preparar el partido del domingo. Hemos perdido algunos partidos que nos hubiese gustado amarrar. A los demás les hubiese gustado lo mismo. Las cosas no se tienen que ver tan negativas ni positivas. El balance es positivo, para felicitarse por estar donde estamos. Ojalá lleguemos a la Copa en buenas condiciones, con partidos importantes por en medio, que nos pueden catapultar en Euroliga o que no nos bajen en ACB. El balance, a mi entender, es más que positivo", aseveró el técnico catalán, que expresó sus preferencias para el sorteo de mañana: "Todo el mundo sabe que el Madrid es el peor cruce, y a partir de ahí quien crea que el Fuenla es una panacea… Lo único que quiero es que no haya lesionados, llegar en las mejores situaciones físicas y anímicas para llegar lo más lejos posible. Pero queda tanto que es como si me hablaras del verano".

"Muchos equipos van fichando. Nosotros estamos como estamos, seguro que Carlos [Jiménez, secretario técnico] controla el mercado. Con unas condiciones especiales también. Nos hemos quedado con 13 jugadores, Mo y Viny irán a más. Somos los que somos. Estamos convencidos y, si sale alguna opción que no altere los roles, lo veríamos, pero no tengo noticias de ninguna novedad", cerró Plaza sobre la posibilidad de fichar como están haciendo otros clubes.