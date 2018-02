Cosas de genios

El producto balcánico ha sido sinónimo de calidad en el baloncesto europeo. Un alto porcentaje de los mejores jugadores de la canasta continental tiene el sufijo -ic a la espalda. Como Nemanja Nedovic y Luka Doncic, las figuras del Unicaja y el Real Madrid, que mañana se miden en el Gran Canaria Arena. Quizá sea la última Copa del proyecto de genio esloveno, cuya carrera ha tenido varios hitos en los que el Unicaja ha estado presente.

En la Minicopa de 2012, el nombre de Doncic empezó a sonar en los mentideros coperos. Siendo preinfantil ya descolló en el torneo celebrado en Barcelona. Tenía 12 años, los mismos que Ignacio Rosa, que cada día entrena con la primera plantilla cajista y es uno de los jugadores con más proyección alumbrados en Los Guindos en los últimos años. Seis años atrás se medían en el Vall d'Hebrón, donde se celebraba el torneo. Doncic castigaba con 16 puntos en un duelo con triunfo blanco (62-83). La precocidad del esloveno se pudo constatar un par de veranos después en el Trofeo Costa del Sol. Con 15 primaveras ya jugaba minutos en la pretemporada madridista. Chus Mateo, que fuera ayudante y primer entrenador en el Unicaja y que ahora es la mano derecha de Pablo Laso, dialogaba con amigos de su etapa en Málaga y advertía tras un partido en Alhaurín de la Torre: "No he visto cosa igual". Sería en mayo de 2015, con 16 años, cuando llegaría el debut oficial de Doncic. Fue con Mateo, precisamente, al mando del Real Madrid después de que Pablo Laso fuera expulsado en un partido en el Palacio de los Deportes de Madrid en el que estaba en juego el primer puesto en la temporada regular. Lo primero que hizo fue meter un triple delante de Kenan Karahodzic. Acababa de ganar el torneo junior de la Euroliga con él de figura siendo aún cadete.

Doncic tiene buena relación con Nedovic, que siente admiración por el joven esloveno. "Hemos quedado alguna vez a cenar en Madrid cuando hemos jugado. Va a ser el MVP más joven de la historia de la Euroliga, es un jugador increíble, hace cosas que no piensas que se pueden hacer y es tan joven...", dice el cajista, plenamente reestablecido de su esguince de tobillo. Seguramente Doncic le habrá pedido consejo a él, que fue con 20 años a la NBA, donde coincidió en uno de los mejores equipos de la historia con Curry y Thompson. Lo que ha demostrado Doncic es bastante más que lo que hizo Nedovic antes de saltar a la NBA, pero da idea de que aterrizar en el lugar preciso puede marcar la trayectoria allí.

Será la tercera Copa del Rey de Nedovic y aún no ganó un partido. Perdió con el Valencia en 2015 en Gran Canaria ante el Barcelona y le ocurrió lo mismo en 2017 contra el equipo culé en Vitoria, ya con el Unicaja. Está más o menos asumido que será la última temporada de Nedovic en Málaga y no quiere marcharse con ese regusto amargo. Siempre ha declarado que le gusta sentirse protagonista y no le ha venido mal el receso de 10 días sin partidos. Antes de torcerse el tobillo en Burgos parecía algo fundido en finales de partido. Ha tomado algo de resuello y por sus manos pasarán parte de las posibilidades de victoria del cuadro malagueño. Los números en la Liga Endesa son superiores para Doncic, que promedia 13.9 puntos, 5.7 rebotes y 4.4 asistencias para 19.5 de valoración. Nedovic se queda en 12.1, 1.2, 4.1 y 10, respectivamente. Ambos mejoran sus cifras en la Euroliga, se sienten más motivados cuando el escenario es mayor.

No se trata de hacer una comparación entre Doncic y Nedovic. Algún medio de Madrid ha publicado el interés del Madrid por el jugador del Unicaja para la próxima temporada. Pero sí es verdad que son los referentes de sus equipos. Lo que ocurra cuando el balón esté en sus manos puede determinar en gran parte lo que suceda mañana sobre el Gran Canaria. Resuelta la duda sobre la celebración del torneo, Doncic será el faro sobre el que se tornarán los ojos en el evento, pero Nedovic tiene luz propia para convertirse en una alternativa bastante sugerente. Cuando él está en grandes registros el Unicaja multiplica sus opciones.