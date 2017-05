Costumbre de ganar

A 10 días del inicio del play off, el Unicaja tuvo un magnífico test en Murcia. El UCAM le planteó un partido larguísimo y trabado. Cansino, con muchas manos en defensa, bastante carga en el rebote. Al equipo universitario le quedaba una remota opción de pelear por la Eurocup, pero se tomó muy en serio el último partido de la temporada en casa. Loable y aprovechable el encuentro para el Unicaja. Lo sacó adelante (88-95) pese a conceder una enormidad de rebotes de ataque (18). Pero Nedovic y Smith están on fire.

El Unicaja luce escoltas, sumaron 44 puntos entre los dos tras los 34 de Vitoria. Coinciden en pico alto y eso condiciona defensas rivales. Pero, como recordaba Plaza tras el final del partido, no se puede vivir del tiro. Es necesario el acierto exterior en el baloncesto moderno, pero basarse en él exclusivamente no da para ir muy lejos. Se necesita al contrapeso Musli, aún desubicado. Y compartir mejor el balón de lo que se hizo ayer. 95 puntos con sólo 10 asistencias. El Murcia fue a machete y cometió una barbaridad de faltas, jugando al límite de ella siempre. Por eso se dice que fue un buen test para el Unicaja, porque es el nivel de exigencia y de dureza que se encontrará en un play off duro. Aún es posible ser cabeza de serie, pero se depende de errores de Barcelona o Baskonia.

Fue también un buen momento para probar lo que se hará con Adam Waczynski. Si bien ahora mismo el polaco estaba en un nivel bajo de protagonismo, es una pieza más en la rotación. Vemos en la NBA estos días que juegan ocho o nueve hombres con 48 minutos. Pero nunca se sabe en qué momento pudiera hacer falta la muñeca del polaco, que también ha mejorado como reboteador en los últimos meses. Plaza activó el small ball. Los problemas de faltas de Suárez y Brooks obligaron a pasar a Dani Díez al puesto de cuatro. Pudo tener parte de culpa en la sangría reboteadora, pero fue constante. Se vio a Alberto y Lafayette juntos con Nedovic o Smith de aleros. Es una opción que Plaza ha contemplado en finales de partidos o momentos concretos. El mercado dictará si es constante o no.

Tuvo tramos muy brillantes en el primer tiempo el Unicaja, con un Smith que neutralizaba los puntos de Antelo. Le sucedió un Nedovic a su mejor nivel. El serbio llegaba al descanso con 14 puntos en un recital de canastas. El Unicaja tenía buenas rentas (20-28 en un primer cuarto con sólo cuatro fallos en el tiro) y llegó a rebasar los 10 puntos (28-40 tras canasta de un errático Musli). Pero un parcial del UCAM de 13-1 cerró el primer tiempo con empate (46-46). Se perdió el rebote y el Unicaja se desenfocó. Había que remar más.

Siguió la tendencia de igualdad en el tercer cuarto, con un UCAM que parecía jugarse algo, empujado por su afición. Campazzo estaba aceleradísimo y Benite metía canastas de todos los colores. Se perdían muchos rebotes para lo que acostumbra el equipo malagueño y al final del tercer cuarto ganaba el Unicaja (62-65).

En el último cuarto todo estaba igualado (68-68), pero con 59 faltas y más de 60 tiros libres todo se espaciaba. Omic y Dani Díez metían desde los 4.60 y Nedovic anotaba un triple tremendo (71-80). Nunca se rindió el UCAM Murcia, que llegó a acercarse a tres puntos a 30 segundos con más triples de Benite, espectacular en el tiro. Pero desde la línea de tiros libres sentenciaría un Unicaja que está fino para los play off y que remató con un mate de Nedovic. Está con ganas el serbio, como el resto de sus compañeros. Se vislumbra una eliminatoria con el factor cancha en contra, pero el precedente de la Eurocup invita a pensar que se puede competir siempre.