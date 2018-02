En la misma silla confluyeron dos lados de Joan Plaza. El más analítico y el más sentimental, florecido por una fecha simbólica por siempre en su historial como entrenador. Desde anoche, el más longevo en la historia del Unicaja. "Creo que hemos vivido 4 años y medio donde los intereses del club y míos se han encontrado y creo que hemos crecido bien, hemos creado un binomio bonito. Tener esta fecha, recordar este número…Espero merecer todo lo que hago. Quiero merecerme las cosas que me pasan, me dejo la vida por ser mejor", reconoció el catalán.

Antes de mostrar esa cara menos conocido, sacó el bisturí para analizar el choque, del cual se considera justo vencedor. "Era un partido muy importante para seguir teniendo aspiraciones, para seguir soñando. Aunque es muy, muy difícil, queremos seguir ahí", sostuvo Plaza, que valoró los segundos 20 minutos del equipo cajista: "Creo que ha habido dos partes muy diferenciadas. A pesar de que sabíamos de que arrancaban bien, hemos concedido muchos puntos fáciles a la contra y alguna mala selección de nuestros tiros. También es verdad que hemos fallado algunos tiros cómodos. En la primera parte hemos tenido muchos altibajos. En la segunda, el orden defensivo y el dominio del rebote nos ha permitido conseguir muchos puntos a la contra. Creo que hemos merecido ganar, aunque nuestro balance defensivo ha sido horrible".

El revitalizante triunfo deja al Unicaja vivo en ambas competiciones, con la dificultad que engloba mantener las constantes vitales en ambas. No preocupa al entrenador, que ve madura a la plantilla. "El equipo está preparado, tiene grandes profesionales. Tenemos rivales muy duros delante, pero nosotros podemos decir que estamos en esa pelea y veremos hasta dónde nos lleva. Debemos atrapar al octavo, veremos si somos capaces. El equipo va compitiendo y está preparado para ese asalto final que empieza en marzo. Creemos en nosotros", dijo.

No asimila Joan Plaza aún el hito personal conseguido. "Me abruman un poco estas cosas. Cuando sea mayor lo valoraré más. Me alegra porque yo que no soy de Málaga, aunque la sangre ya está mezclándose. Yo he tenido la suerte de haber crecido entrenando en cantera y el Unicaja me ha ganado mil veces. Siempre he valorado mucho pertenecer a esta casa y si encima eres el entrenador más longevo es una barbaridad", prosiguió el técnico: "Vivo por y para esto. Vamos a por 604. Agradezco mucho y estar al nivel de gente tan grande es una pasada. Voy con pies de plomo siempre. Me da mucho reparo todo esto, pero me alegra ser parte de la historia del club, gracias por la paciencia que tenéis conmigo, espero no defraudar a nadie de los que creen en mí".