Crisis o anécdota

Dos derrotas, dos puntos negros que encienden las alarmas de más de uno a semanas del play off. El Unicaja apura la liga regular en el Carpena buscando un lugar privilegiado que hoy (19:00, Movistar+) se puede alejar si se vuelve a pecar ante la visita del MoraBanc Andorra. Quinto, sexto o séptimo, el margen es enano y la diferencia monumental. Dos batacazos los tiene cualquiera. Un momento de flojera, saturación después de un año largo. Sucede que el Unicaja paga la novatada europea siendo el equipo irregular e impredecible de siempre. Y la paga en el peor momento. Hace un año aterrizaba en el play off como un avión. Con inercia, espoleado por una dinámica desde febrero tremenda. Levantó la Eurocup, sacó victorias de postín y se plantó allí con cuatro victorias seguidas, dos de ellas ante Baskonia y Tenerife, quien sería su rival en la primera eliminatoria tras escalar hasta el cuarto puesto.

El equipo tuvo esa oportunidad de luchar el factor cancha hace poco menos de un mes y otra vez la mala ejecución en banquillo y cancha privó al Unicaja de un triunfo que entonces habría cambiado mucho la forma de ver las cosas. Se tiene que conformar ahora el equipo de Plaza, clasificado ya matemáticamente por derrotas ajenas, con jugársela lejos del Carpena. El técnico le quita hierro y en sala de prensa recuerda aquella semifinal contra el Barcelona y el triple de Navarro tras aparcar en la zona. Había perdido cinco de los seis últimos partidos de liga regular, todos seguidos.

Queda el breve detalle de que ese equipo fue tercero en una buena temporada en el computo global y tuvo factor cancha en el cruce de cuartos. Igualmente son años y circunstancias diferentes. El momento de hacer balance del curso presente será junio, esperando que este bache se haya superado. Sucede que lo visto en Gran Canaria y ante Zaragoza no hace sino alimentar fantasmas que se han aparecido toda la temporada.

El gran debe de siempre en el Unicaja de Plaza han sido esas desconexiones con las que el equipo firma habitualmente su sentencia. Que se acentúe ahora es lo preocupante, a solo dos partidos vista y con el cruce aún por determinar. A día de hoy el rival sería el Barcelona, al que se han ganado los cuatro partidos esta temporada. Dato engañador donde los haya. No deja de ser el Barcelona, una bestia negra en eliminatorias, mejorado con un Pesic que llegó algo tarde para salvar la Euroliga. El partido de hoy puede cambiar las cosas radicalmente, perder dejaría al equipo séptimo y en ese caso el rival sería Baskonia, y a este sí que no le ha metido mano en todo el curso.

El de Andorra es por tanto un mano a mano al que no se esperaba llegar. El calendario era complicado para el Unicaja, pero suponía una oportunidad de posicionarse bien que no se está aprovechando. Una racha de rivales directos en puestos de play off para confirmar la presencia y colocarse como el mejor de la segunda fila.

El equipo viene mentalizado y consciente de que aún puede recuperar su estatus. Las voces autorizadas de Suárez y Nedovic han llamado esta semana al orden. Recuperar la frescura, concentración y tensión competitiva son los pasos a seguir para que no aparezca otro Gary Neal de turno en un Andorra con el que ya se perdió en la primera vuelta. Es rival directísimo, luego quedará Joventut. Aún se puede salvar esto y dejarlo en mera anécdota.