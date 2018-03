Derrota muy dañina (82-86)

El Unicaja encajó una derrota dolorosa y dañina ante la revelación de la Liga, el Montakit Fuenlabrada (82-86). El equipo malagueño se dejó un triunfo clave en su pelea por ser cabeza de serie en el play off de la Liga ante un rival directo, que ahora está una victoria por encima y el average ganado. No se puede discutir la justicia del triunfo. Fue un recordatorio de que el Unicaja ha bajado un escalón su nivel y tiene que subirlo varios para ser competitivo. Fue una batalla importante perdida en la que Nedovic (24 puntos) no pudo rescatar a su equipo.

El Montakit dejó claro desde el primer momento por qué es la revelación de la temporada y tiene un balance tan bueno. Equipo con las ideas claras, con nivel físico y baloncestístico para competir en los ocho hombres que forman el círculo de confianza del Che García, técnico novato en la ACB que está dejando su sello. El Unicaja no le cogía las vueltas al partido, parecía espeso y el Montakit hacía su juego sencillo y efectivo para mandar al final del primer cuarto (19-24).

Estiraba el chicle el Montakit (21-28). Nedovic se iba rápidamente al banquillo después de un par de jugadas en las que abusó de balón. Salin y Dani Díez, jugando por la línea de fondo, daban puntos al Unicaja. Y Viny volvía a ofrecer una buena rotación, con dos tapones espectaculares en penetraciones rivales. El partido estrechó diferencias y el segundo cuarto se cerró con una jugada rocambolesca. Los colegiados pitaron una falta en ataque de Llorca a falta de tres décimas para el final. El Unicaja sacó desde su campo y el balón no fue tocado por nadie hasta salir por línea de fondo. Había que sacar en campo del Unicaja y la jugada fuenlabreña acabó en un triple de Cruz desde la esquina. Armó el tiro en tres décimas, dentro de tiempo, según los colegiados. Algo díficil de creer. Y el Montakit se iba (42-46) con un ventaja al descanso.

El regreso desde el vestuario fue una montaña rusa. Metió el Fuenlabrada hueco (44-51) y repelió el Unicaja con cuatro minutos de trance para un parcial de 15-0, con un Nedovic desatado que hizo una de las jugadas de la temporada. Colocó un tapón a Popovic y en el contraataque metió un matazo a una mano tras asistencia sin mirar de Alberto con una falta adicional. Se vio arriba por ocho puntos (58-51), pero el Montakit reaccionó rápido. Hacía daño el interesante letón Roland Smits, costaba pararle. Igualaban los madrileños (62-62) antes de un eslalon de McCallum para cerrar el periodo (64-62).

Popovic ponía otra vez por delante al Montakit con un gran triple en la cara de Salin (66-67) y el partido se encaminaba hacia un final muy complicado porque un triple de Eyenga disparaba al Montakit (66-72). Las ideas del Unicaja se apagaban y enfrente crecía la confianza fuenlabreña. Estaba atascado hasta que un triple de Alberto Díaz y un dos más uno de Nedovic daban aire (76-78) a dos minutos del final. A falta de 40 segundos, un triple de Waczynski se salió de dentro y hubiera dado ventaja al Unicaja. Ahí estuvo el partido O'Leary metió dos tiros libres claves tras una controvertida falta de Alberto Díaz (78-82). Y en el carrusel de canastas y tiros libres, con un fallo de Nedovic para apagar la última opción, el Fuenlabrada tuvo tino para meter desde la personal y llevarse merecidamente el partido.

Unicaja (19+23+22+18) 82: Díaz 3, Salin 10, Waczynski 2, Brooks 6 y Augustine 8 -quinteto inicial-. Okouo 2, McCallum 4, Díez 8, Milosavljevic 6, Nedovic 24 y Suárez 9.

Montakit Fuenlabrada (24+22+16+24) 86: Vargas 2, Popovic 17, Eyenga 14, Smits 22 y Olaseni 12 -quinteto inicial-. O'Leary 6, Rupnik 3, Llorca 3, Cruz 7 y Karnowski 0.

Árbitros: Sánchez Mohedas, Bultó y García González.

Incidencias: Partido de la jornada 23 de la Liga Endesa. Encuentro disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante unos 7.000 espectadores.