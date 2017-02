Cuerda tensa entre club y abonadosScariolo: "La Copa es un partido"

La relación entre el Unicaja y su afición no atraviesa por el mejor momento. Los resultados deportivos no son los ideales, pero se repiten las quejas por las redes sociales. El motivo es la política del club en abonos y precios de localidades.

El segundo partido de la eliminatoria ante el Bayern de Múnich será el primer encuentro extra del Abono Único de la temporada, que incluye la liga regular de la ACB y la primera fase y el Top 16 de la Eurocup. Para el público en general, los precios van desde los 13 a los 32 euros, la categoría B en el escalafón de tres que se hace entre los partidos antes de la temporada. Para los abonados, tiene un coste extra de 10 a 25 euros.

Una de las quejas de los aficionados es que se ha perdido un partido de la ACB y otro de la Eurocup respecto a la oferta original por la desbandada en la Eurocup y la renuncia del Gipuzkoa al comenzar la Liga. Y que no se ha compensado. El club esgrime que no es responsabilidad suya esa reducción y que hay que poner en valor la celebración de un partido de play off en el Carpena, que no se puede devaluar el producto regalando el encuentro ante el Bayern. Algunos aficionados han contactado con el club para que no se les cobre el partido ante el Bayern. Ello implica la no continuidad para la próxima temporada como Abonado Único. La aparición de entradas para los pueblos, a través de la Diputación, a ocho euros también ha avivado el fuego. El club aclara que es el ente supramunicipal quien subvenciona la diferencia en el precio de las entradas.

No obstante, el club intenta que acuda la máxima gente posible el próximo viernes 3 de marzo al Carpena, sea para sentenciar el pase a las semifinales o forzar el tercer partido en Múnich. Para ello pone en marcha la Caravana del play off Eurocup se pone en marcha. Hoy y mañana pasa por dos clubes malagueños para estar en sus entrenamientos. Musli y Omic estarán con los chicos de la Escuela Municipal de Baloncesto de Teatinos, mientras que Brooks y Nedovic harán lo propio con los de A.D. La Asunción. Se venderán entradas con precios de ocho euros para adulto, seis para Joven y cuatro para Infantil hasta agotar existencias.

El seleccionador español, Sergio Scariolo, estuvo en el programa Zona Verde de 101 TV, al que también acudieron Manolo Bazán y Rubén Domínguez, entrenador y capitán del Unicaja Rincón Fertilidad que quedó segundo en Vitoria. Ambos destacaron la gran experiencia que fue la competición y la gran proyección del equipo.

Scariolo analizó la Copa del Rey, el gran momento de Llull, el estupendo bloque nacional del Valencia Básket, con "Oriola, Sastre, San Emeterio, Vives....", en clave selección, y habló del cuarto de final entre el Unicaja y el Barcelona. "El lenguaje corporal de los jugadores del Barcelona era muy preocupante, denotaba que no había confianza, con falta de conexión", decía el ex entrenador cajista, que admitía que "la sensación al descanso es que la diferencia para el Unicaja debería ser mayor y que podía haber estado el partido. Pero no es cuestión de juzgar a una plantilla, un entrenador o un jugador por un partido, que es en el fondo la Copa. Queda aún temporada por delante".

Alessandro, hijo de Sergio, juega en la cantera del Unicaja y el técnico dice que "sólo puedo decir palabras positivas de la cantera, con un cuidado enorme, sin los medios para fichar o invertir en jugadores de fuera. El Madrid monopoliza los títulos y está haciendo algo de altísimo nivel. El club hace muchas cosas buenas, pero al final se hace la valoración sólo por resultados deportivos. Me cuesta ser objetivo, me siento vinculado afectivamente, no me siento objetivo para emitir un juicio. Sólo me alegro cuando van bien".