Cuesta la primera piedra

En las últimas horas se ha complicado la transición en el banquillo del Unicaja. Las opciones que estaban arriba para relevar a Joan Plaza han sufrido distintos avatares. Con Fotis Katsikaris había ya un acuerdo ultimado, pero rechazó la proposición del club malagueño en una instancia postrera. El Día de Tenerife publicaba que había aceptado una oferta para entrar en un staff de una franquicia de la NBA. Y así es, estaba todo bastante avanzado cuando al técnico le llegó una proposición interesante para enrolarse en la mejor liga del mundo. Y se rompió la negociación.

Mientras, Luis Casimiro hizo historia con el Herbalife Gran Canaria al clasificarlo por primera vez en su historia para la Euroliga. El panorama, obviamente, ha cambiado con este triunfo. El Herbalife acometerá una participación histórica y, aunque había un runrún desfavorable, la continuidad de Casimiro gana bastantes enteros.

Opciones que son menos consolidadas pero más atrevidas son las de Ibon Navarro (UCAM Murcia) y Joan Peñarroya (Morabanc Andorra), que han completado buenas temporadas con sus respectivos equipos. Existe un riesgo, claro. Aún no se le comunicó de manera directa, no obstante a Joan Plaza, el final de su etapa. Después de los acontecimientos de los últimos días, con contactos desvelados con otros técnicos, no parece haber marcha atrás.

Hay una opción que igual por tenerla al lado no se le ha prestado atención. "Sinceramente, echo en falta el baloncesto de una forma más intensa, en el día a día, pero no se ha producido ninguna oferta formal que haya considerado interesante". Son palabras pronunciadas esta misma semana por el seleccionador nacional, Sergio Scariolo, elegido el pasado viernes Hijo Adoptivo de Marbella. En Italia se publicó el interés por él en Turín y Bolonia, también el del ASVEL Villeurbanne de Tony Parker. Clubes de perfil más bajo que el Unicaja. Le seduce la idea de trabajar en la NBA, pero no a cualquier precio. Aún no se puede compatibilizar la dirección de la selección y un banquillo ACB, pero una buena oferta, más bien un buen proyecto, haría replantear ese escenario al técnico de Brescia, que tiene una vinculación emocional, es el entrenador más laureado de la historia de la entidad, y posee varios pluses más allá de su calidad como entrenador. Por ejemplo, un conocimiento exhaustivo de la cantera del Unicaja, donde juega su hijo Alessandro. Es habitual verle en Los Guindos contemplando partidos de cualquier equipo de la cantera. Y un periodo de adaptación innecesario.

Con la elección del entrenador habrá un mensaje implícito sobre la ambición del club. En un contexto en el que cuatro clubes tienen más presupuesto y, previsiblemente, con el Gran Canaria muy cerca tras su clasificación para la Euroliga, se necesita mantener alta la ilusión. De momento, los primeros movimientos en el mercado no han sido fructíferos. La historia del club recuerda que los mejores tramos han sido con técnicos de máximo nivel al mando. Unicaja y Málaga conforman aún un binomio muy atractivo en el baloncesto. De todo ello se hablará en un Consejo de Administración previsto para la semana entrante.