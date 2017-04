Cuestión de convicción

Joan Plaza terminaba ayer la sesión de entrenamiento serio, atusándose la barba mientras buscaba un hueco de introspección para reflexionar sobre su discurso antes de hablar con los medios. Desde los 30 minutos a máximo nivel que mostró el Unicaja en La Fonteta para abrir la final de la Eurocup, Joan Plaza ha querido destacar insistentemente los méritos de su equipo para merecer el título. Y de justicia o injusticia no va el deporte, sino de actos. En ellos, no obstante, se basa el técnico cajista para convencerse de las capacidades de la plantilla.

"Hemos demostrado que no sería injusto ganar, no sólo por lo visto en la serie. Sería difícil de ver en estos dos partidos e incluso el de ACB quién ha merecido más o menos, pero no sería injusto que mereciéramos ganar incluso teniendo el factor cancha en contra. Por nuestra historia, nuestro pasado, por muchas razones no creo que sería injusto. Por tanto, creo que sí podemos hacerlo", afirmaba el preparador cajista unas pocas horas antes de emprender su viaje hacia Valencia, donde busca el Unicaja su segundo título europeo.

Plaza centra el análisis en su equipo, al que ve "convencido" de que sí se puede: "No sé cómo estarán ellos [por el Valencia Básket], porque es evidente que están en casa preparando una gran algarabía y follón, todo lo que puedan y más y es lógico y lícito, pero nosotros vamos fuertes y convencidos de que compitiendo a nuestro mejor nivel podemos competir con quien sea". No obstante, ese trabajo se tendrá que "plasmar" y ver "si no nos pueden la ansiedad ni el miedo a jugar en un ambiente duro como el que nos vamos a encontrar".

Tras mes y medio de "cansancio y deterioro físico", el catalán sigue viendo gasolina en el tanque de un Unicaja que, aun así, debe "recuperar sus sensaciones naturales" después de un subidón como el vivido en el Carpena. Es cuestión de bajar a la tierra y bregar para poder volver a las nubes tras muchos sinsabores: "Queremos recuperar una competitividad que perdimos el año pasado. Que nos ganen porque sean mucho mejor que nosotros, no porque nosotros no pongamos toda la carne en el asador. Es lo que demanda el público de Málaga. Nos gustaría después de 11 años traer otro título aquí; insisto que sería más que justo ya no por la historia, sino porque hemos hecho una muy buena serie en campo contrario".

Apela Joan Plaza a ir "a tope por los locos que cogen otro autobús y se meten diez horas de subida y de bajada, por nuestra propia historia, por mucha gente anónima que trabaja en el club y nunca sale en las fotos, por gente que en estos diez años se ha quedado a punto de conseguir algo y al final no, y por nosotros". En la Eurocup está la vía para regresar a la Euroliga. Aunque el propio prestigio y la satisfacción de alzar una copa es la mejor de las motivaciones: "Los jugadores ahora piensan más en el título. Saben que un club de la categoría del Unicaja no tiene ese título y quieren ser los que dentro de unos años estén en esa pantalla -dice mientras mira al marcador del Carpena- y en el himno aparezcan como los que ganaron ese título. Ahí no saldrá que se clasificó para la Euroliga, saldrá que se ganó un título. Quieren pasar a la historia como el equipo que recuperó un título para un club importante".

Para escribir la historia queda ni más ni menos que el Valencia Básket de la "madurez de hombres como Rafa Martínez o San Emeterio" y ante el que "no puedes dejar puntada sin hilo". Tras seis partidos, "las diferencias no las marcan las sorpresas sino la actitud y la templanza", defiende Joan Plaza a unas pocas horas y 40 minutos de alcanzar la gloria.