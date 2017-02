Cuestión de físico

Cuando se habla con técnicos o jugadores del Unicaja, todos señalana de manera unánime para referirse al Bayern. "Físicos", se repite. Curiosamente, los miembros del Bayern repiten el mismo término para definir al Unicaja. Se espera, pues, una eliminatoria con ritmo e intensidad, que comenzará mañana en el Audi Dome. Llegan los play off aún en febrero, una sensación que nunca experimentó el Unicaja, que sí jugó en su época en la Copa Korac eliminatorias a ida y vuelta por esta altura de año. Pero no un play off con todas las letras, aunque sea la versión reducida de tres partidos.

Se enfrenta el equipo de Joan Plaza a un rival que, números en la mano, es el mejor de la Eurocup junto al Valencia Básket hasta este punto, después de 14 partidos. 12-2 de balance total, llevan los hombres de Sasha Djordjevic una racha de nueve victorias seguidas en Europa. Sólo el Zenit de San Petersburgo, dos veces, les venció en la primera fase. Desde noviembre, un 9-0, incluido un 6-0 en el Top 16 en un grupo complicado con el Khimki de gallo.

En ese matiz de equipo físico que infieren los miembros del Unicaja, el Bayern sólo permite 72.3 puntos. De hecho, sólo en cuatro partidos el cuadro de Joan Plaza no ha llegado a los 70. Y las dos veces fue contra el cuadro de Sasha Djordjevic, que también consiguió contener el ataque malagueño el año pasado con el Panathinaikos. Este aspecto no es precisamente baladí. Las estadísticas son demoledoras cuando el Unicaja no engrasa su ataque. En los partidos en los que no alcanza los 80 puntos, el balance es de 3-12. Por contra, en los partidos en los que se supera esa barrera a favor, 17-3 a favor de Joan Plaza y sus hombres. Con 35 partidos oficiales disputados ya esta temporada se puede decir sin temor a equivocarse que es una tendencia fiable. Encontrar grietas en el sistema defensivo de Djordjevic es tarea del cuerpo técnico y de los jugadores para obtener oportunidades de victoria. En partidos de play off las anotaciones suelen comprimirse algo respecto a la temporada regular. No ha sido sólido y constante el Unicaja en toda la temporada salvo un tramo en noviembre. El palo de la Copa, por más que enfrente estuviera todo un Barça, fue doloroso y recordó una realidad. Y hay una realidad con la que ha chocado el Unicaja en la Eurocup. Cuando se le cuestionó a Joan Plaza respondió que en la primera fase los quintetos iban encaminados a repartir confianza a los jugadores. El Unicaja es el peor equipo anotador (76.8 puntos) de los 16 que concurrieron en el Top 16. Obviamente, también de los ocho que quedan vivos.

Enfrente hay un Bayern de Múnich que, además de esas cualidads defensivas que imprime Djordjevic, contrariamente a sus cualidades de cuando era jugador, tiene puntos. Es un equipo joven, con sólo dos hombres (Gavel y Alex King) por encima de los 30 años. Es vigoroso y también coral. Es el equipo que más rebotea de la competición (39.3 por encuentro), por los 34.3 del Unicaja, que en años anteriores estaba en el Top 3 de la Euroliga y que esta temporada ha perdido una de sus señas de identidad en la pelea bajo el tablero. Ello permite al Bayern corregir un aspecto, los triples, en el que es el peor de los ocho supervivientes (34.3%).

Respecto a la coralidad anotadora apuntada antes, el máximo anotador del Bayern, Devin Booker, promedia 12.9 puntos. Sólo Nick Johnson (11.1) y Maxi Kleber (10.1) están con dobles figuras en la anotación, no hay ninguno en el Top 10. Booker y Kleber son los máximos reboteadores del equipo y ambos figuran en el Top 5 de la Eurocup.

En fin, una eliminatoria con muchas aristas que, de todas las maneras, exigirá la mejor versión del Unicaja para cuanto menos competir con uno de los equipos más en forma de Europa. Ganó 14 de sus últimos 15 partidos.