Dani Díez renueva por un año con opción a otro

Se acabó uno de los dos culebrones que se habían creado con los representados de José Ortiz. Dani Díez ha renovado hoy su vinculación con el Unicaja para la próxima temporada con opción a otra más. Así lo ha confirmado el club tras unos días de intensa negociación y que había atravesado por fases peligrosas.

El madrileño había cuajado una segunda parte de temporada muy buena, especialmente en los partidos trascendentes, así que la entidad se apresuró en llegar a un acuerdo con él. Tras un principio de entendimiento, su representante solicitó revisar las condiciones, aunque por suerte en los últimos días la tensión se ha desbloqueado y se ha podido llegar a este anuncio.

Dani Díez podrá centrarse ahora en el precioso reto que tiene por delante la próxima campaña. "Ha sido importante contar con la confianza del entrenador y de mis compañeros. He dado un paso adelante en la última fase de la temporada, he ayudado en lo que el entrenador me ha pedido y ojalá pueda rendir la temporada próxima desde principio del año como esta fase final de la temporada. La Euroliga es un reto y vamos a intentar darlo todo para que la afición y el Club estén contentos", reseñó.