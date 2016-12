Dani Díez: "Que Nedovic vuelva nos ayuda, es nuestro referente"

Dani Díez, jugador del Unicaja, habló antes de partir hacia Andorra, donde el equipo ya descansa tras un viaje largo para jugar este martes ante el Morabanc (21:00, Movistar) un nuevo partido de la Liga Endesa."Es una cancha muy complicada, ante un equipo que aún no ha perdido en casa, junto a Madrid y Barcelona es el único que no lo ha hecho. Pero hemos estado entrenando muy bien durante estos días de fiesta", decía Díez, que celebra el paso adelante de algunos compañeros: "Que vuelva Nedovic nos ayuda, es nuestro jugador referente, Brooks juega mejor cada día...".Sobre las características del rival, el madrileño dice que "Albicy genera un montón de juego, es uno de los máximos asistentes de la Liga. Shermadini hace siempre sus números, Nacho Martín aporta experiencia, sus exteriores meten muchos triples... Es un equipo muy bueno que está luchando por el play off. Será muy difícil ganar y nos lo tenemos que merecer".Mirando hacia delante, Díez dice que "este partido en Andorra es fundamental para decidir si está ya hecho el pase a la Copa y también para pelear por los cuatro primeros y evitar a Madrid y Barcelona, es el objetivo ahora. Vamos a intentar sacar el partido de allí, ya lo hicimos con otros muy difíciles".