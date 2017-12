"Debo encontrar mi juego dentro del sistema"

Ray Michael McCallum Junior (Detroit, 1991) impactó en la pretemporada del Unicaja. Se frotaban las manos y los ojos técnicos, directivos, afición y entorno con lo que veía sobre el parqué. Va quedando lejano aquel recuerdo. Se han visto en partidos oficiales sólo algunos chispazos de ese jugador. Hace autocrítica McCallum y dice que está por venir la mejor versión individual y colectiva.

-Después de seis derrotas, ¿cómo ha sentado esa victoria ante el Joventut?

-Necesitábamos esa victoria. Después de seis derrotas era como un test de estrés. Para construir hay que ir ganando partidos y fue una tranquilidad.

-Personalmente no se le vio muy bien en el último partido.

-Sigo intentando descifrar lo que pasa en la pista, me siento más cómodo en cada partido y sólo miro al próximo. No puedes coger un solo partido para analizar, hay que ver la línea, la evolución.

-Ofensivamente, se le ve mucho más cómodo cuando hay juego roto, en transiciones, que cuando se debe elaborar en estático.

-Tengo que encontrar la forma de hacer mi juego dentro del sistema. Sí, claro que me gusta jugar en transiciones y correr, me siento cómodo ahí. Pero también puedo jugar pick and roll, sea viniendo en transiciones o en estático. Sigo intentando encontrar la manera de ayudar lo máximo al equipo de la manera en que jugamos. Son ajustes a una nueva idea.

-¿Difiere mucho el juego entre la ACB y la Euroliga?

-Es diferente, seguro. Los partidos en Euroliga son más físicos. En la ACB también hay talento, pero la Euroliga es otro nivel, ves más talento enfrente, muchos tipos que han jugado muchos partidos en la NBA. Son dos grandes competiciones, no obstante. Disfruto con ellas.

-Se le han visto mejores actuaciones en la Euroliga.

-Sólo llevamos 10 partidos de Euroliga, hay un largo camino, en cada partido hay una oportunidad. Tampoco puedes decir que es mejor jugar en una u otra, de hecho varios equipos enfrente son de la ACB. En la Euroliga hemos tenido un calendario duro, hemos jugado ya contra los cuatro primeros clasificados. Los dos últimos, CSKA y Panathinaikos, son equipos top. Y creo que competimos, en los dos tuvimos opciones en el último cuarto. Cada noche exige mucho, pero creo que iremos hacia arriba.

-Juega mañana contra el Baskonia, que tiene dos bases importantes en la Euroliga, Marcelinho y Granger.

-Jugué contra ellos en el partido de ACB. Son dos jugadores buenos. Lo excitante cada noche en la Euroliga es que te encuentras con rivales del máximo nivel enfrente, son un reto. Ellos lo son. Competir es el camino.

-¿Dónde ve un mayor margen de mejor? ¿Ataque o defensa?

-Tenemos que mejorar en los dos lados. Tenemos que llegar mejor, antes, al balón atrás y también compartirlo mejor delante. Ello nos llevará a hacer más puntos. Creo que tenemos margen amplio en los dos lados de la cancha.

-Se le ha visto sufrir en el lanzamiento exterior.

-Tengo que mejorar en la recepción y tiro. Es un área en la que debo mejorar, evidentemente, eso me daría más opciones y haría mi juego más peligroso. No es cuestión de trabajo, hago muchas sesiones y estoy seguro de que voy a meter más tiros.

-En pretemporada le vimos meter mucho, hacerhasta un 6/6 en un partido en triples. ¿Era irreal?

-Honestamente, no he metido regularmente seis triples en un partido en mi carrera, no he sido un tirador puro, pero sí puedo y debo meter más regularmente de lo que lo estoy haciendo. Es cuestión de continuar trabajando para que el tiro sea una amenaza. Va a salir el trabajo. Espero que desde mañana mismo.

-¿Es feliz en Málaga?

-Todo es genial fuera de la pista. Es una ciudad magnífica. Ver la playa y el mar cada día es un regalo. La gente es muy buena y amable y no puedo tener ninguna queja del club o la ciudad. Pero no puedo ser completamente feliz, sólo lo seré cuando las cosas vayan mejor dentro de la pista para el equipo.