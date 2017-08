Decisión trascendente

La selección de Serbia realiza hoy su último entrenamiento en Belgrado, en el Pabellón Ranko Zeravica, antes de poner rumbo a Estambul, donde desde el viernes disputa el Eurobásket. Al término del mismo, Sasha Djordjevic oficializará la lista de 12 jugadores que competirán en tierras turcas.

¿Estará o no Nedovic? Los interlocutores serbios con los que se pudo contactar dan más posibilidades a su presencia que su ausencia por cómo queda el esqueleto del plantel, pero queda pendiente una última evaluación entre doctores y técnicos. Tiene 14 jugadores bajo su disciplina Djordjevic y debe hacer dos descartes. Nikola Kalinic tiene problemas serios de espalda y Nedovic se recupera de esa lesión de hombro que le ha impedido participar en ningún amistoso de preparación y que apenas le ha dejado trabajar con contacto.

El Unicaja está muy pendiente desde la distancia. Nedovic estuvo hace 10 días en Málaga para ser evaluado por los doctores del club. Era buena la progresión de su hombro, pero el deseo, expresado en público tanto por el presidente, Eduardo García, como por el entrenador, Joan Plaza, era que Nedovic no estuviera en el Eurobásket y que viniera a Málaga para culminar la recuperación cuanto antes.

El jugador está sometido a presión. En Serbia hay bajas de calado y Djordjevic le reserva para un papel importante si avanza en la competición. El Unicaja estima que la casi totalidad de jugadores importantes con problemas físicos de otras selecciones ha levantado el pie. Y lo de Nedovic no fue una broma, no anduvo lejos del quirófano. "Todo el mundo está trabajando junto para tomar una buena decisión para mi futuro. Ha sido duro para mí y por favor, no lo hagáis más duro y no confundáis a la gente con noticias falsas", decía la pasada semana.

Nedovic dudó de renunciar al Eurobásket antes de la concentración, pero dio el sí. Está ante una temporada clave en su carrera como jugador, con el peso de ser el hombre franquicia, también el mejor pagado, de un equipo de Euroliga. La lista de Djordjevic será pública hoy. Su presencia en la misma disgustaría bastante al Unicaja, que anoche no había recibido notificación oficial.