Descanso en un ritmo de 'play off' atípico, distinto al habitual

El Unicaja trabajó ayer por la tarde en el Carpena y descansará hoy. No es habitual la distancia de cuatro días entre partidos de una misma eliminatoria de play off. Pero el hecho de que el Real Madrid se clasificara para la Final Four ha dilatado el desenlace de esta primera ronda de cuartos de final. Y permite que se trabaje casi como a ritmo de temporada habitual.

En el caso de que el Unicaja avance hasta semifinales se meterá ya en una espiral de partidos continuos, de un partido cada dos días. Empezaría el 31 de mayo y el hipotético quinto partido se disputaría el 8 de junio. Antes, el Unicaja debe sellar su pase. Viajará a Tenerife el jueves para jugar el viernes. Si pierde, el domingo tendrá otra opción.