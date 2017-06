Díaz y Díez, en la cabeza de Scariolo

La X edición del Clinic de la Fundación Cesare Scariolo se celebró sábado y domingo en Marbella y tuvo un nivel altísimo para los más de 100 asistentes. Dos entrenadores de Euroliga (Sito Alonso y Txus Vidorreta) más Curro Segura y Chiki Gil, además del propio Sergio Scariolo, completaron un elenco de entrenadores del que pocos clínics pueden presumir en Europa.

Sergio Scariolo ofrecerá este miércoles la lista de la selección española para el próximo verano. No será una concentración al uso porque tendrá un prólogo en Benahavís del 16 al 23 de julio, con dos partidos amistosos contra Israel al final de esta primera etapa de la concentración, que seguirá días más tarde con el grueso del equipo que competirá en el Eurobásket a partir de 31 de agosto. Habrá, pues, baloncesto de alto nivel en Málaga durante el verano porque la previsión es que la gira de la selección antes de partir para Rumanía, sede de su grupo en la primera fase del Eurobásket, acabe también con un encuentro en el Martín Carpena, en la segunda mitad de agosto. Se trabaja en el rival. Este miércoles se ofrecerán más datos.

No hay un malagueño en la selección absoluta desde Germán Gabriel en 2013

Para la primera extensa lista, el técnico afincado en Marbella piensa en Dani Díez, que ya ha estado en concentraciones previas y que ha debutado en partidos amistosos con la selección absoluta, y Alberto Díaz, que se estrenaría en una concentración del más alto nivel después de haber sido internacional desde sub 16 a sub 20. Ahora, con 23, está en las puertas de la selección absoluta. Este miércoles se saldrá de dudas cuando Scariolo ofrezca la lista, pero ambos tienen altas opciones. El pasado jueves, tras la gala de la Federación Malagueña, el seleccionador bromeaba con la presión continua que se le mete en cualquier lugar de Málaga para que convoque a Alberto Díaz cuando se le cuestionaba sobre si el canterano iba a estar en la lista de la selección. Conociendo cómo trabaja Scariolo, no sería en ningún caso un regalo. Desde que Germán Gabriel participó en el Eurobásket de 2013 no hay un malagueño citado por la selección absoluta.

Algunos de los jugadores convocados para acudir a Benahavís, entre los que estarán algunos más veteranos que se recuperan de lesiones importantes, como Pau Ribas y Javier Beirán, también estarán más tarde en la concentración para el Eurobásket. Medios nacionales publicaban días atrás que Rudy Fernández y Felipe Reyes han comunicado a la Federación que deben descansar este verano por temas físicos, así que se abren algunos resquicios en el bloque clásico de la mejor generación de la historia del baloncesto, seguramente del deporte, español.

Será una concentración con influencias malagueñas porque, además de estar físicamente en la provincia, los técnicos Paco Aurioles y Ángel Sánchez-Cañete, el preparador físico Enri Salinas y los delegados Javi Salvo y José Ignacio Ruiz integrarán en algún momento del verano la disciplina de la selección.