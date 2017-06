Dilemas y certezas

Una fecha clave emerge en la planificación de la plantilla del Unicaja 2017/18. El 30 de junio habrá certeza, si antes no se rompe, sobre la continuidad o no de Jamar Smith y Kyle Fogg. Expira la fecha para rescindir sus contratos y en los planteamientos cajistas se maneja emplear una de las plazas de extracomunitario para reforzar otras posiciones. Es el principio del mercado y no hay escenarios fijos, hay certezas y también bastantes dilemas. Carlos Jiménez, secretario técnico, dejó algunos apuntes interesantes en su aparición en Onda Deportiva, de Onda Cero. El Unicaja vuelve a ser equipo de Euroliga en el mercado, pero no de la clase alta. No hay que pecar de precipación. Musli seguirá salvo que él diga lo contrario, se valora el paso adelante de Jamar Smith... Y el nombre de Granger sigue revoloteando sin que nadie lo descarte.

El base uruguayo, como ya dijeron el presidente y el entrenador, sería un bombazo. Tiene una proposición muy importante económicamente del Baskonia, que compite en ventaja fiscalmente y tendrá más dinero el año próximo. El Unicaja no ha movido ficha con sus agentes, con los que la relación no es óptima, ni con el propio jugador. Pero sigue a la expectativa, es el tipo de jugador que obliga a estrujarse la cabeza si hay opción. "Es un planteamiento extraordinario por parte del club. Si aparece en Liga Endesa, tenemos un derecho de tanteo que valoraríamos ejercer. Son planteamientos a los que hay que darle muchas vueltas. Es complicado por los niveles en que se mueve Jayson, pero habría que intentarlo, yo creo", dice Jiménez, que fue el principal valedor para el fichaje de Granger en 2013. Su crecimiento fue exponencial en Málaga, donde tiene previsto volver y donde valora comprar una casa.

"La Euroliga que hemos de afrontar, es verdad, no es la de antes, la que conocemos. Tenemos un poco de inquietud o de prudencia respecto a lo que nos podamos encontrar. Va a ser un año complicado", decía Jiménez, que expresaba cómo se traduce eso a la hora de salir a configurar la plantilla: "Es verdad que apareces en el mercado de la Euroliga, pero en el grupo más de abajo que de arriba. No es nuestro momento para algunas cosas pero para otras sí. Nos lo estamos tomando con calma por eso. Mientras no sepamos el escenario de la plantilla y mientras otros equipos no se pongan en marcha.... A lo que no llegamos ahora igual podemos llegar en un tiempo. Plaza es consciente de esto, es prudente y consecuente. Todo se está haciendo dentro de lo razonable. Tomar decisiones irracionales no favorece nada".

"Esa especulación la abre todo contrato que recoge opciones. Hay opciones por las dos partes. El mercado es libre de operar, no sabemos lo que ocurrirá el 30 de junio", dice Jiménez sobre la situación de Jamar Smith, sobre el que tiene un buen concepto: "Todas las segundas temporadas están siendo mejores que las primeras. Tuvo una lesión importante el primer año que le paró mucho. Ha tenido la tranquilidad suficiente para entrenar y competir, ha sido una pieza importante. Es un Jamar más sólido, muy involucrado, muy profesional con compañeros y club. No sabemos lo que puede ocurrir por su parte y por la nuestra. Habrá que estar preparado para reaccionar. Estamos muy contentos con su rendimiento pero habrá que esperar qué dice la otra parte".

Para los cánones de prudencia que suele gastar Jiménez, fue optimista sobre la renovación de Carlos Suárez y la ampliación de Alberto Díaz. "Las cosas van por buen camino con Carlos, sí. No sé si ha sido complicado, la negociación tiene sus pasos y momentos. Las diferencias, por mi parte, se guardan para el ámbito privado. Cuando las cosas sean oficiales las comentaré", dijo sobre el capitán, mientras que de Díaz Jiménez aseguró que "Alberto tiene dos años más de contrato, ha hecho una temporada excepcional, está en la idea del club que el vínculo sea lo más duradero posible. Sí, podría haber habido contactos. He visto muchas cosas y hasta que no se firme no hay nada".

Más nombres propios. Los pivots, Omic y Musli. "Alen nos ayudó muchísimo este año, contribuyó a cambiar las sensaciones del grupo, día a día, más allá de su trabajo en pista. Estamos a expensas, a ver cuál es su situación, cuando se confirme que sale del Efes, y ver qué queremos. Vamos detrás de otros equipos a la hora de tomar decisiones, por cuestión de mercado. ¿Deseo de quedarse? El romanticismo en el deporte profesional no existe, las palabras se las lleva el viento muy rápido, pero es verdad que me he encontrado excepciones", dijo sobre el pívot esloveno, que ha pactado su salida del Efes, mientras que sobre Musli, Jiménez mandó un mensaje bastante claro: "Tiene contrato y, salvo que él exprese alguna voluntad de no continuar, no hay otro planteamiento a día de hoy. Comparado con el inicio, su final ha sido diferente. Para un hombre grande este tipo de lesiones es más difícil de recuperar. Se tuvo que montar en un tren en marcha. Ha llegado lo mejor posible, pero no pudo dar más. Hay jugadores con contrato, otras situaciones las marcará el mercado. Siempre existe una idea de crear un proyecto ilusionante, la máxima continuidad posible dentro de las circunstancias. Ha sido un grupo con un muy alto grado de identificación a muchas niveles con el club, no es fácil conseguirlo".

Acabó Jiménez con dos nombres de mercado. Dragan Milosavljevic, fichaje que está pactado. "Cuando lo hagamos oficial te podré decir. Es un buen jugador. Si lo hemos fichado, se anunciará. Lleva dos años muy buenos en el Alba Berlín. En el Unicaja tiene cabida todo jugador bueno que quiera venir, que es importante ese deseo", dijo sobre el escolta-alero serbio, mientras que sobre el base del Valencia Antoine Diot, Jiménez señaló que "no sé qué situación tiene en Valencia. Cualquier gran jugador que quiera venir, por supuesto que dentro de nuestras posibilidades, se intentará. El mercado está en ebullición, hay cosas puestas en marcha, pero ahora que se van acabando las ligas se pone en marcha toda la maquinaria".