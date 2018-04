Domas y sus Pacers exigen a LeBron James

Es motivo de orgullo para el Unicaja y para todos los entrenadores y compañeros que tuvo Domas Sabonis en Los Guindos, desde que entró con cinco años en la EBG y se fue con 18 tras una temporada en el primer equipo, ver lo que está haciendo en los play off delaNBA. Los Pacers de Indiana han llevado al límite de los siete partidos a los Cleveland Cavaliers. Pasaron por encima en el sexto (112-87) y esta tarde hora española (19:00 horas) se disputará el encuentro definitivo de la primera ronda en Ohio. Situación no muy habitual en una primera ronda para King James.

Para entender la situación, el equipo en el que ha estado LeBron James ha ganado las últimas siete temporadas (cuatro con Miami y tres con Cleveland) el título de la Conferencia Este para jugar la final de la NBA. Los Pacers les están llevando al límite con un equipo lleno de energía y juventud en el que el canterano del Unicaja (21 años) ha ido ganando peso. En la madrugada del viernes al sábado firmó, en 22 minutos en pista, 19 puntos (9/11 en tiros de dos y 1/2 en libres) y seis rebotes para enlazar tres partidos del máximo nivel. Metió 19 en el cuarto encuentro, 22, su récord en postemporada, en el quinto y repitió con esos 19 en el sexto. Es su segunda presencia en play off tras estar en ellos la temporada pasada con Oklahoma. Entonces fue más testimonial aunque saliera con asiduidad de titular. Ahora promedia 12.8 puntos y 4.5 rebotes. Es el primer relevo interior de la pareja Thaddeus Young-Myles Turner y en algún partido ha acabado jugando más que ellos.

Domas fue protagonista de una jugada en la que LeBron realizó un espectacular mate en su cara. No le marcó negativamente, al contrario. Hizo otro mate en la cara de James, jugó un partido de alto nivel, dio aire a su equipo en el segundo cuarto para solidificar la diferencia y engrasó números en el cuarto final, con el partido ya cuesta abajo. Nate McMillan, entrenador de Indiana, le tiene en alta estima. Paradójicamente, perdió a su estrella, Paul George, a cambio de Oladipo y Sabonis. Oladipo ha sido un all star e hizo ayer un triple doble y George era eliminado con Oklahoma en Utah. El lituano de Torremolinos sale al ruedo esta tarde en un séptimo partido de play off de la NBA. Poca broma.